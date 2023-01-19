GeForce RTX 4070 Ti несомненно хороша, но стоит дороговато

Известно, что новое поколение графических чипов NVIDIA оказалось жутко дорогим. GeForce RTX 4090 прибавила 100 долларов по сравнению с флагманом прошлого поколения, ну а GeForce RTX 4080 и вовсе подорожала на 500 баксов. Можно сколько угодно рассказывать геймерам об увеличении количества видеопамяти и приросте быстродействия, вот только всё это не имеет решающего значения. Память удешевляется, а архитектурные изменения из поколения в поколение дают прибавку в 50%. Вот только на этот раз Дженсен Хуанг решил обобрать энтузиастов с деньгами.

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Если вы готовы переплачивать за флагманы, то милости просим, ну а обычные геймеры ждут чего-то попроще. Как оказалось, не все готовы ждать, ведь совершенно внезапно GeForce RTX 4070 Ti ворвалась в чарты самых продаваемых видеокарт планеты. К примеру, в немецком Mindfactory этот графический чип на первом месте за вторую неделю 2023 года, а всего за 10 дней удалось реализовать 1755 видеокарт GeForce RTX 4070 Ti, тогда как GeForce RTX 4090 продалась в количестве 1510 единиц. Неплохо дела идут у GeForce RTX 4070 Ti и в американской рознице, ну а мы посмотрим, сколько стоит геймерская продукция в России и сделаем выводы.

За 143 тысячи вам продадут GeForce RTX 4090. Нет причины говорить, что перед вами самая быстрая видеокарта на планете. Если вы планируете побаловать себя чем-то подобным, то стоит как следует задуматься о процессоре. Сегодня мы видели тесты нового 4-ядерного Core i3-13100. Как оказалось, он не способен вытянуть мощную видеокарту, поэтому менее скоростная Radeon RX 6950 XT показала себя не хуже GeForce RTX 4090. Помните, что выбор флагмана предполагает дополнительные затраты, ну а любителям экономить советуем проходить мимо, где есть менее дорогие продукты.

За 102 тысячи в наличии GeForce RTX 4080. Видеокарта всё ещё сильно переоценена, что неудивительно, ведь стоимость её находится на 500 долларов выше, чем привыкли геймеры. Поскольку поделать ничего нельзя, то остаётся только платить. GeForce RTX 4080 имеет внушительную производительность и 16 Гб видеопамяти. Все претензии к NVIDIA, звучащие на протяжение последних двух лет, теперь можно считать неактуальными, ведь на этот раз нехватки видеопамяти точно не будет. Увы, но самые выгодные предложения представлены моделями Palit. Если вы по каким-либо причинам предпочитаете продукцию других производителей, то придётся ещё доплатить.

GeForce RTX 4070 Ti стоит 83 тысячи рублей. Если сравнивать цену с более дорогими видеокартами, то всё в полном порядке. Вы получаете ультимативный уровень быстродействия, который ещё недавно был доступен только энтузиастам. Фактически вы тут же переходите на уровень GeForce RTX 3090 Ti и даже быстрее, но платите за это не 2000 долларов, как было ещё несколько месяцев назад, а всего 83 тысячи. В то же время, если вы надеялись на более выгодные предложения, то придётся подождать ещё какое-то время. До релиза GeForce RTX 4060 Ti никаких скидок не будет, а значит мы действительно можем назвать GeForce RTX 4070 Ti одной из самых оптимальных видеокарт по соотношению цены и количества кадров в секунду.

Ровно на 30 тысяч дешевле вас поджидает GeForce RTX 3070 Ti. И вот здесь самое время подумать. Так, если у вас монитор с разрешением 2К, то экономия не только кажется решением логичным, но и единственно правильным. Мощи видеокарты вам будет достаточно для запуска любых игр, но есть один неприятный нюанс. Всё дело в том, что GeForce RTX 3070 Ti получила скромные 8 Гб видеопамяти. Эксперты уверяют, что причина в дефиците памяти, который наблюдался в 2021 году. Может и так, но нам от этого не легче. GeForce RTX 3070 Ti несомненно хороша, но с памятью вышла явная оплошность, ведь говорить о видеокарте, как о перспективном вложении денег, не приходится.

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Ещё 10 тысяч вы можете сэкономить, если купите GeForce RTX 3070. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти и небольшое падение быстродействия. Если вы переходите на эту видеокарту с чего-то менее производительного, то точно почувствуете глоток чистого воздуха, ведь производительность у GeForce RTX 3070 внушительная. Ну а тем, кто ранее сидел на флагманах, лучше доплатить. Видеокарта не будет тянуть игры даже в 2К на максимальных настройках графики, помните об этом.