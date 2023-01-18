80% всех геймеров играют в разрешении 1080р и меньше, а значит не нуждаются в дорогой видеокарте

Прежде всего немного статистики. Согласно данным сервиса Steam, около 4% всех геймеров на планете владеют мониторами с разрешением 4К. Среди этих ребят около 60% имеют правильное 4К, тогда как остальные только считаются владельцами мониторов со сверхвысоким разрешением. Чуть меньше 14% могут похвастать наличием монитора с разрешением 2К. Здесь также не всё просто, но в целом именно эта категория считается наиболее популярной, а рост наблюдается от месяца к месяцу.

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Кажется, что на дворе 2023 год, при том нам ещё 6 лет назад обещали народное 4К. Похоже, с планами перехода на 4К всё же стоит притормозить, ведь сегодня 80% всех геймеров используют для игр дисплеи с разрешением 1080р и ниже. В связи с этим мы полагаем, что подавляющему большинству любителей компьютерных игр не нужны прокачанные дорогие мониторы и такие же видеокарты. Давайте подумаем о том, какую видеокарту купить для народного разрешения в 2023 году.

Начнём с NVIDIA. За 39 тысяч рублей в наличии GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта идеально вписывается в бюджет требовательного геймера, который хочет получить максимум от монитора 1080р. Даже если у вас 2К, то с такой видеокартой можно запускать все современные игры, но в данном случае мы говорим о народном 1080р. Поскольку GeForce RTX 3060 Ti вышла два года назад, то запас прочности у неё ниже, чем у графических чипов нового поколения. К счастью, всё это не имеет значения для разрешения 1080р, ведь здесь мощи GeForce RTX 3060 Ti будет достаточно на много лет вперёд.

Немного сэкономить позволит GeForce RTX 3060. Стоит такая видеокарта 30 650 рублей, но имеет несколько нюансов. Так, 2 года назад вышел графический чип GeForce RTX 3060, включавший 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Во второй половине 2022 в продажу поступила урезанная версия со 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. Именно она сегодня перед нами. Под 1080р такая видеокарта подойдёт, но всё познаётся в сравнении. Если вы обратите внимание на тесты, то сможете убедиться в огромном разрыве между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060. Мы бы советовали брать более дорогую модель, но очень часто всё решают деньги.

На 5 тысяч дешевле вас поджидает GeForce RTX 3050. Здесь нет никаких сюрпризов, ведь быстродействие самой бюджетной видеокарты NVIDIA с поддержкой трассировки лучей хорошо известно. Все игры в 1080р будут идти без особых сложностей, но надеяться на ультимативные настройки мы бы не советовали. Особенно всё сложно с активной трассировкой лучей. В этом случае без использования масштабирования не обойтись. Если у вас есть всего 25 тысяч, и вам не хочется искать дополнительных денег у друзей и знакомых, то смело покупайте GeForce RTX 3050. С ней вы можете пересидеть ещё пару лет, и только после этого придётся задумываться о покупке новой видеокарты.

За 41 тысячу у AMD есть Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта ощутимо быстрее GeForce RTX 3060 Ti, при этом может предложить ещё и 12 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA в этом ценовом сегменте скромные 8 Гб видеопамяти. Стоит помнить, что для народного разрешения всё это не имеет никакого значения, поэтому выбирайте ту видеокарту, которая кажется вам лучше. Если спросить нашего мнения, то победителем однозначно станет Radeon RX 6700 ХТ, ну а у вас может быть своё мнение на этот счёт.

Есть перед вами стоит задача вписаться в бюджет до 35 тысяч рублей, то можно обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ. Эта видеокарта интересна тем, что обладает высокой производительностью и отличной энергоэффективностью. К примеру, ваш компьютер не обновлялся уже 5 лет, а значит старый блок питания на 500 Вт не потянет GeForce RTX 3060 Ti. Получается, что придётся доплачивать, а это дополнительные расходы. С Radeon RX 6650 ХТ вы не только получите видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti, но и сэкономите деньги на блоке питания.

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Дешевле 30 тысяч у красных есть только одна видеокарта. Radeon RX 6600 отлично проявляет себя в разрешении 1080р, где примерно равна по быстродействию GeForce RTX 3060. Какая из видеокарт лучше справляется с определёнными играми, вы можете изучить в сети, но мы всё же рекомендуем остановиться на Radeon RX 6600, поскольку она кажется перспективнее для бюджетной сборки. К примеру, масштабирование DLSS доступно в ограниченном количестве игр, тогда как FSR проникло в сотни проектов.