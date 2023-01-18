Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Какую видеокарту купить под монитор с разрешением 1080р – разумный выбор без переплат и компромиссов
80% всех геймеров играют в разрешении 1080р и меньше, а значит не нуждаются в дорогой видеокарте
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Прежде всего немного статистики. Согласно данным сервиса Steam, около 4% всех геймеров на планете владеют мониторами с разрешением 4К. Среди этих ребят около 60% имеют правильное 4К, тогда как остальные только считаются владельцами мониторов со сверхвысоким разрешением. Чуть меньше 14% могут похвастать наличием монитора с разрешением 2К. Здесь также не всё просто, но в целом именно эта категория считается наиболее популярной, а рост наблюдается от месяца к месяцу. 

реклама

Кажется, что на дворе 2023 год, при том нам ещё 6 лет назад обещали народное 4К. Похоже, с планами перехода на 4К всё же стоит притормозить, ведь сегодня 80% всех геймеров используют для игр дисплеи с разрешением 1080р и ниже. В связи с этим мы полагаем, что подавляющему большинству любителей компьютерных игр не нужны прокачанные дорогие мониторы и такие же видеокарты. Давайте подумаем о том, какую видеокарту купить для народного разрешения в 2023 году. 

Начнём с NVIDIA. За 39 тысяч рублей в наличии GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта идеально вписывается в бюджет требовательного геймера, который хочет получить максимум от монитора 1080р. Даже если у вас 2К, то с такой видеокартой можно запускать все современные игры, но в данном случае мы говорим о народном 1080р. Поскольку GeForce RTX 3060 Ti вышла два года назад, то запас прочности у неё ниже, чем у графических чипов нового поколения. К счастью, всё это не имеет значения для разрешения 1080р, ведь здесь мощи GeForce RTX 3060 Ti будет достаточно на много лет вперёд. 

Немного сэкономить позволит GeForce RTX 3060. Стоит такая видеокарта 30 650 рублей, но имеет несколько нюансов. Так, 2 года назад вышел графический чип GeForce RTX 3060, включавший 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Во второй половине 2022 в продажу поступила урезанная версия со 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. Именно она сегодня перед нами. Под 1080р такая видеокарта подойдёт, но всё познаётся в сравнении. Если вы обратите внимание на тесты, то сможете убедиться в огромном разрыве между GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060. Мы бы советовали брать более дорогую модель, но очень часто всё решают деньги.

На 5 тысяч дешевле вас поджидает GeForce RTX 3050. Здесь нет никаких сюрпризов, ведь быстродействие самой бюджетной видеокарты NVIDIA с поддержкой трассировки лучей хорошо известно. Все игры в 1080р будут идти без особых сложностей, но надеяться на ультимативные настройки мы бы не советовали. Особенно всё сложно с активной трассировкой лучей. В этом случае без использования масштабирования не обойтись. Если у вас есть всего 25 тысяч, и вам не хочется искать дополнительных денег у друзей и знакомых, то смело покупайте GeForce RTX 3050. С ней вы можете пересидеть ещё пару лет, и только после этого придётся задумываться о покупке новой видеокарты. 

За 41 тысячу у AMD есть Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта ощутимо быстрее GeForce RTX 3060 Ti, при этом может предложить ещё и 12 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA в этом ценовом сегменте скромные 8 Гб видеопамяти. Стоит помнить, что для народного разрешения всё это не имеет никакого значения, поэтому выбирайте ту видеокарту, которая кажется вам лучше. Если спросить нашего мнения, то победителем однозначно станет Radeon RX 6700 ХТ, ну а у вас может быть своё мнение на этот счёт. 

Есть перед вами стоит задача вписаться в бюджет до 35 тысяч рублей, то можно обратить внимание на Radeon RX 6650 ХТ. Эта видеокарта интересна тем, что обладает высокой производительностью и отличной энергоэффективностью. К примеру, ваш компьютер не обновлялся уже 5 лет, а значит старый блок питания на 500 Вт не потянет GeForce RTX 3060 Ti. Получается, что придётся доплачивать, а это дополнительные расходы. С Radeon RX 6650 ХТ вы не только получите видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti, но и сэкономите деньги на блоке питания. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Дешевле 30 тысяч у красных есть только одна видеокарта. Radeon RX 6600 отлично проявляет себя в разрешении 1080р, где примерно равна по быстродействию GeForce RTX 3060. Какая из видеокарт лучше справляется с определёнными играми, вы можете изучить в сети, но мы всё же рекомендуем остановиться на Radeon RX 6600, поскольку она кажется перспективнее для бюджетной сборки. К примеру, масштабирование DLSS доступно в ограниченном количестве игр, тогда как FSR проникло в сотни проектов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

С ручным разгоном продвинутые варианты Radeon RX 7900 XTX могут достигать частот 2,9-3,5 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
107
Сериал по The Last of Us привёл критиков и зрителей в восторг: рейтинг 96 из 100 обеспечен
6
Горят и будут гореть: в Кремле прокомментировали поставки западных танков Украине
3
Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
2
Министр Обороны Германии подала в отставку
3
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
40
В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
+
В Кремле прокомментировали слухи о второй волне частичной мобилизации в России
22
Тропоэластин: Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
+
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
28
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
21
В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов
3
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 рекордно подешевела в одном из российских магазинов
12
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
75
Нидерланды выступают против ограничения экспорта в Китай оборудования, использующего зрелую литографию
3
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
17
Xiaomi 13 Pro использует лишь около 80% площади сенсоров основной и телефото камер
+
Samsung Galaxy Book2 Go — бюджетный ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
+
Башенный кулер SilverStone с 92-мм вентилятором 5000 об/мин может отвести 270 Вт от новых Intel Xeon
3
Представлен B-21 Raider - новейший стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США
9

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
62
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
40
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
8
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
23
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
8
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
28
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

vitosol
17:49
Бог шельму метит!
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
Серёга Разуваев
17:48
И какой смысл вообще выпускать такую карту ? Кто будет ее покупать , если она ничем не лучше 3060 ti, урезанная шина , пямять таже , объем памяти тот же...
NVIDIA снизила TDP GeForce RTX 4060 Ti до 160 Вт
Infinity78
17:48
ну и кому нужен такой шлак?
Разработчики Forspoken рекомендуют для игры 24 ГБ оперативной памяти
vitosol
17:47
Кастрюля, заглохни!
Генсек ООН назвал текущую геополитическую ситуацию в мире худшей с 1950-х годов
KGBT+ v2
17:45
Винт отвалился в воздухе ? Пипец. Из-за чего он отвалился ?
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
OgoGoLog
17:44
Из всего выше сказанного я понял, что вы согласны с тезисом "Или вы предлагаете РФ за чей-то счёт, по примеру запада жить?" Ну тогда получается, что РФ улучшает своё социальное состояние за счёт ресу...
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
-=metallist=-
17:43
Россия неуязвима от него, поэтому применять можно по пендосам например.
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
KGBT+ v2
17:40
Понятие "запад" давно устарело.
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
am8086
17:39
> За пост начислено вознаграждение Вот это больше всего постоянно бесит. За что? Телят - телят, кур - курят, поросят - поросят. В чем смысл вознаграждения за имбецильную банальность?
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
Максим Ширшов
17:37
Какая разница где живет хохлобот ? Ты все равно не часть России-Матушки, а просто какая-то инородная сущность на ее территории, а может и на территории украины, вы же не лгать не можете.
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем