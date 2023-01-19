Один процессор AMD мы всё же рекомендуем для покупки

Если вы привыкли думать головой, то обязательно сможете подобрать правильный процессор под свой бюджет и требования к решению тех или иных задач. Вот только далеко не все полагаются на собственные знания. Это значит, что многие пользователи обращаются в интернет, где читают советы блогеров и экспертов. Неопределившаяся масса постоянно перетекает от одного производителя к другому, генерируя финансовые трудности той или иной компании, а также одаривая своим внимание победителя. Например, по итогам 2022 года NVIDIA заняла большую часть рынка видеокарт, тогда как AMD ушла ниже 10%.

реклама

С чем связана такая немилость от геймеров мы разберём в одном из следующих материалов, а сегодня попытаемся понять, если в процессорах Intel преимущества по сравнению с представителями красного лагеря. Буквально вчера мы выяснили, что оптимальным решением для экономных геймеров являются камни AMD. Похоже пора начать лить воду на синюю мельницу.

Если остановиться на сегменте до 30 тысяч, то самым быстрым решением на рынке является Core i5-13600KF. Процессор хорош как в играх, так и в рабочих задачах, но особенно интересен он станет именно для геймеров. Если у вас есть деньги, то можно опробовать разгон. Мы не советуем этого делать, ведь материнская плата под такой камень обойдётся вам дороже 20 тысяч, а выгода от дополнительных 200 мегагерц будет стремиться к нулю. Именно поэтому оптимальным решением будет покупка недорогой материнской платы и оперативной памяти. Пусть Core i5-13600KF работает в штатном режиме, а вы лучше потратьте лишние деньги на видеокарту.

За 22 590 рублей можно купить Core i5-12600KF. Здесь нужно понимать, что очень многое в вашей системе зависит от видеокарты. Очевидно, что камень нового поколения быстрее, но это в синтетических тестах, а в реальной сборке с GeForce RTX 3060 разница между ними будет стремиться к нулю. Вот и получается, что вы можете сэкономить, почти не потеряв в быстродействии. В перспективе Core i5-12600KF можно будет заменить на Core i7-13700 или даже на более мощный камень (например, Core i9-13900). За счёт этого вы получите дополнительный буст, хотя пока для запуска игр и стандартных задач хватит и Core i5-12600KF.

Если уж советовать процессор AMD, то стоит остановиться на Ryzen 7 5800Х. Этот процессор будет радовать вас много лет, но точно не имеет перспективы для апгрейда. Да, можно поставить более скоростной Ryzen 9 5950Х, но через 4 года такой камень будет считаться сильно устаревшим и проигрывать в играх и рабочих задачах какому-нибудь Ryzen 5 9600Х. Здесь и сейчас Ryzen 7 5800Х представляет собой хорошую покупку, но с минимальными перспективами.

Core i5-12500 не пользуется бешеной популярностью у геймеров, но обладает повышенными тактовыми частотами и может предложить неплохое соотношение между быстродействием и стоимостью. Проще говоря, если вы решили купить видеокарту уровня GeForce RTX 3060, то брать камень дороже нет никакого смысла. Core i5-12500 имеет минимальные требования к теплопакету, поэтому позволит вам собрать достаточно мощную систему, которая не будет напрягать ваши уши.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и завершим на Core i5-12400F. Это ещё один процессор предыдущего поколения, который обладает высоким соотношением между затратами на систему и конечной производительностью. Вам не потребуется дорогая материнская плата, как и скоростная оперативная память. Всё это интересно только в том случае, если вы планируете купить видеокарту за 100 000 рублей. Что до Core i5-12400F, то его удел средний класс, где царит баланс, а значит нет никакой нужды в мощных видеокартах, разгоне и доказывании себе и синтетическим тестам превосходства над знакомыми и друзьями.