Почему бы не изучить альтернативные предложения, тем более, что цены здесь ниже, чем у NVIDIA

Буквально вчера мы с вами могли убедиться в том, что видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице. Что примечательно, скидки есть как на флагманы, так и на модели до 40 тысяч рублей. При этом особенно примечательно, что всё это происходит без существенных движений курса рубля. Проще говоря, национальная валюта не дорожает, а вот видеокарты дешевеют. Эксперты не исключают, что рубль ещё сможет отыграть утерянные позиции, хотя верится в это с большим трудом. Нефтяные доходы России падают, а всё идёт к тому, что за 1 доллар и вовсе будут давать 80 рублей.

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Давайте оставим подобные размышления, ведь сегодня мы разберём видеокарты AMD. В последнее время продукция этой компании не пользуется спросом. Нам кажется, что отчасти вина лежит на маркетинговом отделе. Увы, но там работают специалисты, которые не в состоянии донести до геймеров ценность видеокарт собственного производства. Ну и не стоит списывать руководство компании. Лиза Су совершает ошибку за ошибкой, что приводит к весьма печальным последствиям. Например, новый графический чип Radeon RX 7900 ХТХ отсутствует в рознице, а партнёры AMD не спешат выпускать видеокарты на его основе. Создаётся впечатление, что руководство красных сошло с ума. Будем надеяться, что у этих ребят есть план, ведь если это не так, то вскоре у нас останется только Дженсен Хуанг с грабительскими ценами.

Если вы хотите купить мощную видеокарту для 2К и 1080р, то обратите внимание на Radeon RX 6700 ХТ. Мощности у данного графического чипа хватит на несколько лет вперёд, а сам он выгодно отличается от конкурентов количеством видеопамяти. Для народного разрешения это заявление не является актуальным, ну а благодаря скидкам вы можете купить Radeon RX 6700 ХТ дешевле 40 тысяч рублей. Предложение выгодное, при этом видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 Ti.

Некоторые эксперты отмечают, что сегодня чуть ли не самой выгодной видеокартой стала Radeon RX 6700. Возможно, если у вас нет лишних 5000 рублей, то вы сможете смириться со снижением видеопамяти до 10 Гб и 160-битной шиной. Вообще перед нами крайне редкое сочетание, которое возникло из-за майнеров. Поскольку все фермеры разбежались, геймерам остаётся пожинать плоды. Хотя сама по себе Radeon RX 6700 не такая уж и плохая.

А вот Radeon RX 6650 ХТ хотелось бы видеть на несколько тысяч дешевле. Нам кажется, что сегодня именно эта видеокарта AMD могла бы стать тараном для выхода их кризиса. Увы, но Лиза Су пока не предлагает нам должность внештатного консультанта, поэтому положение у красных остаётся плачевным. Что до Radeon RX 6650 ХТ, то она представляет собой годное решение для любителей компьютерных игр, но немного меркнет на фоне Radeon RX 6700. Уж лучше взять графический чип с 10 Гб видеопамяти.

А вот Radeon RX 6600 за 28 тысяч смотрится в своём ценовом сегменте комфортно. Эта видеокарта слегка дороже GeForce RTX 3050, но обходит графический чип NVIDIA в играх с огромным отрывом. Не все геймеры умеют прислушиваться к голосу разума, поэтому Radeon RX 6600 имеет мизерные продажи, а представители красного лагеря ничего не делают для её популяризации.

За 16 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6500 ХТ. Не самое лучшее решение для инвестирования, хотя и цена откровенно низкая. Если вы мечтали с такой видеокартой ворваться в мир игр в разрешении 2К, то советуем притормозить. Ничего подобного Radeon RX 6500 ХТ не обещает. Видеокарта просто работает, а вы получаете доступ ко всем играм. Разращение выше 1080р поднимать не стоит, ну а настройки графики и вовсе будут постоянно держаться на среднем уровне.

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Резкий рост курса рубля привёл к подорожанию даже бюджетных видеокарт. Сегодня за Radeon RX 6400 просят на 13% дешевле, чем было ещё на прошлой неделе. Эта видеокарта больше подходит для ознакомления с играми, а также неплохо тянет танки и стрялялки. Если вам этого достаточно, то почему бы не сэкономить, ведь такой шанс предоставляется не всегда. Помните, что Radeon RX 6400 плохо работает на старых компьютерах, где отсутствует поддержка PCIe 4.0. Ну а если у вас новая машина, и вы не хотите переплачивать, то эта видеокарта может стать для вас неплохой временной заменой более дорогих решений.