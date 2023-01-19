Ожидать от нового процессора Intel рекордов уже не стоит

После нескольких месяцев мучений Intel завершила серию Raptor Lake выходом процессоров с заблокированным множителем. Ожидается, что некоторые новинки смогут занять первые места по продажам во всём мире, поскольку в рознице можно встретить откровенно недорогие материнские платы до 100 долларов. Эксперты уверены, что это выгодно отличает камни синей команды от новинок AMD, при этом у Лизы Су нет реальной возможности снизить цены на материнские платы. Как стало известно, уже в феврале в магазинах появятся материнские платы на чипсете А620. Похоже, на этот раз продукция Intel всё же будет дешевле, хотя и незначительно. Ну а самым бюджетным решением стал 4-ядерный Core i3-13100. Процессор поддерживает многопоточность и разгоняется до 4.5 ГГц. По сравнению с предыдущим поколением это немалый прорыв, а ведь стоимость камня осталась на прежнем уровне, а значит общее подорожание бюджетного сегмента не коснулось.

реклама

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed уже купили новый камень, а после как следует изучили его возможности. В качестве соперников был выбран Ryzen 5 5600, который в американской рознице стоит те же 150 долларов, что и новый Core i3-13100. Также участвовал Ryzen 5 5500, который можно купить дешевле 100 долларов. Ну и нашлось место для прошлогоднего Core i3-12100. Поскольку стояла задача выжать из процессоров все соки, то блогеры использовали максимально быстрые видеокарты. Эталонной стала GeForce RTX 4090, но в качестве примера выступала альтернативная Radeon RX 6950 XT. Ну а поскольку такие процессоры чаще всего покупают небогатые геймеры, то можно взглянуть на результаты в Radeon RX 6650 XT. Последние более близки к реальности, поскольку большая часть любителей компьютерных игр покупает видеокарты до 300 долларов, о чём бы там себе не мечтал Дженсен Хуанг.

Как видите, Ryzen 5 5600 обошёл новинку Intel с большим отрывом. С видеокартой GeForce RTX 4090 он оказался на 15% быстрее, при этом стоит такой камень ровно столько же. С материнской платой проблем не будет, а особенно приятно, что за эти деньги вы получаете 6 ядер, а значит рабочие задачи будут выполняться быстрее. Ryzen 5 5500 уступил новинке несколько виртуальных попугаев, но разница настолько незначительна, что о ней даже не стоит писать. Что любопытно, сам Core i3-13100 оказался слегка быстрее Core i3-12100. Это значит, что переплачивать за новинку в магазинах сегодня глупо, поскольку реального прироста быстродействия вы не получите. Аналогичная ситуация с видеокартой Radeon RX 6950 XT, где лидером стал Ryzen 5 5600, тогда как Core i3-13100 демонстрирует крайне сомнительные результаты. Что до Radeon RX 6650 XT, то и здесь всё сбивается в одну большую кучу, ведь разница между камнями стирается, а значит владельцы недорогих видеокарт могут не забивать себе головы глупостями. Давно пора понять, что все эти проценты прироста быстродействия актуальны только с использованием ультимативного железа, самых дорогих видеокарт и заметны в синтетических тестах.

Может показаться, что мы получили все нужные выводы, вот только есть любопытный момент, которого не заметили даже сами авторы теста из Hardware Unboxed. Если вы в курсе, то GeForce RTX 4090 вышла относительно недавно и примерно на 50% быстрее Radeon RX 6950 XT. Флагман красных прошлого поколения неплох, но не ровня флагману зелёных, вот только всё переворачивается с ног на голову, если вы берёте недорогие процессоры. Как видите, все эти рассказы об ультимативности GeForce RTX 4090 актуальны только для процессоров за 500 долларов, тогда как бюджетные варианты не требуют такой мощи. Можно сказать, что Ryzen 5 5600 и Core i3-13100 просто не способны выжать из видеокарты все соки, а в итоге вам будет достаточно более скромного решения по выгодной цене. Ну а авторы тесты полагают, что Core i3-13100 пока не грозит судьба бестселлера, поскольку он всё же уступает своего главному конкуренту и предлагает меньше ядер.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



