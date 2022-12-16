За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Уже почти 100 лет Россия (СССР) живёт под постоянными санкциями. Иногда удавка становится менее заметна, а иногда душит страну, лишая доступа к основным рынкам сбыта. Всё это политика сдерживания, которая стала основной для англосаксов уже достаточно давно, а любые попытки договориться и начать жить дружно упираются в национальные интересы США и Британии. Можно было бы долго рассказывать почему так происходит, но всё это уже не так важно, ведь ситуация такова, что противостояние никуда не денется, а значит только ослабление влияния западных стран может разорвать порочный круг. При этом представители западной демократии умеют подбирать красивые слова, а также находить контакт с нужными политиками, что на тех или иных этапах позволяло им добиваться значительных побед над Россией.

реклама

Поскольку противостояние длится больше века (на самом деле много веков с переменным успехом), то впору говорить об экономической войне. Мы с вами не знаем будущего, но доступные факты позволяют сделать те или иные выводы. Давайте подумаем, может ли Россия выиграть экономическую войну, и каким будет политический уклад через 10 лет. Прежде всего нужно отметить, что страны Золотого миллиарда уже не являются самыми технологичными, а наиболее бурно развиваются страны Азии. По мнению аналитиков, к 2030 году новый центр мировой экономики возникнет вокруг треугольника: Китай, Индия, Пакистан, а Россия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могут претендовать на лучшие места, строя взаимовыгодные отношения с этими странами. Вполне ожидаемо, что Европа и США делают всё, чтобы замедлить развитие региона, а самыми эффективными инструментами выступают санкции и запугивание. Малые страны, которые готовы были прогнуться под англосаксов, уже давно находятся с ними в одной лодке, ну а азиатские гиганты просто так не сдадутся.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что любопытно, санкции привели к совершенно не к тем последствиям, на которые рассчитывали в США. В Китае бурно развиваются технологии. Уровень пока уступает Тайваню и Южной Корее, ну а находящиеся под санкциями российские бизнесмены получили возможность избавиться от конкуренции. В какой-то мере это может привести к ухудшению качества продукции, но точно пойдёт на руку производителям, которые долгое время не могли выйти на рынки со своим товаром. Ну а по уровню централизации экономики сегодня РФ и вовсе демонстрирует огромные успехи. В 90-е годы западные советчики успешно разрушили целые экономические секторы. Например, машиностроение не может восстановиться до сих пор, а производство военной техники долгое время буксовало. С полупроводниками всё ещё хуже, но ещё до начала СВО были приняты соответствующие решения, позволяющие совершить прорыв и на этом направлении.

Но если Запад сегодня может предложить санкции и финансовое давление, то на первый план выходят энергоносители и продовольствие. Европа привыкла к тому, что туземцы отдают всё это за стеклянные бусы, но сегодня мир уже не тот. Бананы стоят дорого, а газ ещё дороже. Экономика ЕС просто не способна функционировать и эффективно развиваться в таких условиях, а первый удар пришёлся от США. Всё больше технологических гигантов из ЕС говорят о намерении перенести производство в Америку, где цены на материалы и энергетику ощутимо ниже. Ну а пока европейцы готовы печатать бумажки, обменивая их на нефть и газ. К слову, с чёрным золотом конфуз, ведь после объявления потолка цен, Россия остановила поставки в страны, которые приняли такую поправку. Уже сегодня Запад ощущает последствия бесконтрольного печатания денег, но продолжает накачивать экономику дешёвыми деньгами. Предполагается, что новый виток падения инфляции ожидает США в 2023 году, ведь РФС планирует влить в экономику несколько триллионов виртуальных долларов. Ни о какой логике речь не идёт, ведь американцам просто нужно отдать накопившиеся долги.

реклама

И здесь самое время задуматься о месте доллара и евро в пуле резервных валют. Ещё 5 лет назад казалось, что мир не может прожить без этого тандема, но сегодня всё большую силу набирают национальные валюты. Самая большая проблема здесь в том, что все эти факты известны и в США, а значит там будут делать всё, чтобы испортить жизнь конкурирующей стороне. Проще всего расшатывать экономику России, Китая и других стран. Это снижает эффективность торговли в национальных валютах, поскольку возникают опасения относительно того, не накроет ли кого-то инфляция. Нет никаких сомнений, что самый сложный период пройден. Уход иностранных компаний не привёл к дефициту товаров, а многие бренды и вовсе сделали вид, что ничего не происходит. Кто-то думает о возвращении, тогда как часть ниш уже занята российскими компаниями. Китайцы несмело заходят на российский рынок, опасаясь острой конфронтации с американцами. Нужно понимать, что торговое сальдо между Поднебесной и США намного больше, чем способна предложить Россия. По крайней мере пока. Говорить о том, что союзники плохо помогают РФ, неверно, ведь вы можете купить любую технику, включая процессоры, видеокарты и многое другое без ограничений. Также завозятся автомобили и другие товары и технологии. Помощь оказывается, но пока никто не готов к острым боевым действиям на экономическом фронте. А многие и вовсе смотрят на результат, ведь право бросить вызов Западу выпало России.