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Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
Для современных игр требуется современная мощная видеокарта. Именно такие мы сегодня и рассмотрим
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Вы никогда не думали о том, как удобно скачивать игры с торрентов? Автор данного материала долгие годы отдавал предпочтение Steam, поскольку там была не только собрана большая коллекция, но и часто можно было встретить неплохие скидки. Одна проблема, иногда выгодных предложений можно было ждать не меньше полугода с момента релиза, но это уже частный случай, ведь всегда есть во что поиграть. После демарша западных студий стало ясно, что этим ребятам наши деньги не нужны, а значит самое время помахать им рукой, отправившись туда, где игры раздают бесплатно.

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И вот тут и начинается наша история, ведь торренты – это настоящий рай. Возможность вернуть игру в Steam всегда есть, но иногда тебе просто лень, а чаще всего кажется, что стоит через пару месяцев попробовать ещё. Вот так десятки мусорных проектов незаметно вытягивают из вашего кошелька десятки тысяч рублей. С торрентами проще. Несколько месяцев назад автор данного материала скачал Hitman 3. Игра оказалась жутко скучной и уже через полтора часа была благополучно удалена без вторых шансов и мучений. А вот недавно взломанная Guardians of the Galaxy оказалась вполне ничего. Первая половина представляет собой постоянную грызню между главными героями, от чего хочется сценаристам дать увесистый пинок, но после определённого момента дела пошли на поправку.

Словом, если вы хотите поиграть в Hitman 3 и Guardians of the Galaxy, то вам понадобится видеокарта. Выбирать будем для трёх разрешений (4К, 2К и 1080р), но стоит это делать с небольшим запасом по мощности. Начнём с Radeon RX 6800 XT. Производительности этой карты хватит с головой как для мутного Hitman 3, так и для ярких Guardians of the Galaxy. Если каждая из серий получит продолжение, то вы смело сможете запускать его в 4К. 16 Гб видеопамяти делают своё дело, а единственным недостатком является высокая цена. Но тут уж ничего не поделать.

Те же 80 тысяч стоит GeForce RTX 3080. Видеокарта NVIDIA ничуть не хуже Radeon RX 6800 XT и проигрывает только по количеству видеопамяти. Если вам сложно сделать правильный выбор, то изучите тесты. С нашей точки зрения большим потенциалом обладает видеокарта AMD, но это частое мнение, ведь есть ещё и понятие бренда, более внушительная трассировка лучей и многое другое.

Для 2К стоит взять GeForce RTX 3070 Ti. Этот графический чип сегодня легко справляется с Hitman 3 и Guardians of the Galaxy даже в 4К, но мы ведь не только выбираем подходящую для этих игр видеокарту, но и пытаемся сделать задел на будущее. GeForce RTX 3070 Ti подходит для этой мисси как нельзя кстати. Немного удручает небольшое количество видеопамяти, но пока в 2К больше вам не потребуется.

Radeon RX 6750 XT немного медленнее, но обладает ценным качеством, которого нет у GeForce RTX 3070 Ti. Всё дело в том, что у видеокарты AMD больше видеопамяти. Шутить на тему невостребованности этого параметра в 2022 году можно сколько угодно, но видеокарта покупается на 3-4 года, а значит стоит задуматься. Не стоит сбрасывать со счетов высокую энергоэффективность Radeon RX 6750 XT. Видеокарта легко справляется с указанными играми в 2К, поэтому является неплохой инвестицией.

За 48 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. Для 1080р это слегка дороговато, вот только менее скоростные модели NVIDIA кажутся нам не такими выгодными, поэтому мы предлагаем остановиться именно на этой видеокарте. Запас производительности внушительный, поэтому вы можете не волноваться о том, что Hitman 3 или Guardians of the Galaxy будут у вас зависать или тормозить.

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На 8 тысяч дешевле доступна Radeon RX 6650 XT. И снова AMD немного проигрывает по чистому количеству кадров в секунду, но может похвастать высокой энергоэффективностью. Разница в производительности минимальна и в целом укладывается в разницу в цене. Проблем с падением количества кадров у вас не будет, а Radeon RX 6650 XT даже спустя 4 года будет оставаться вполне подходящей для 1080р.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #hitman 3 #guardians of the galaxy
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