Многие владельцы игровых приставок PlayStation уже купили купоны продления, но не могут их продлить из-за политики Sony

Прежде всего хорошие новости: есть данные о том, что Sony возвращает функционал своего игрового магазина на игровые консоли PlayStation 5 и PlayStation 4 для российских пользователей. Это значит, что можно покупать интересующие вас проекты в цифровом виде, не выходя из дома. С оплатой могут возникнуть проблемы, ведь выпущенные в РФ карты не принимаются, а значит пока воспользоваться открывшейся возможностью могут только те геймеры, у которых на виртуальном счету есть деньги. Многие наши читатели знают о существовании сторонних способ пополнения счёта, что позволит и дальше покупать игры. Никто не сказал, что уже завтра в ходе очередного санкционного давления все ваши игры не исчезнут, но в данном случае давать советы мы не будем.

Казалось, что на этом сюрпризы от Sony окончились, вот только это не так. Известно, что с целью конкуренции с Xbox Game Pass японцы решили предложить геймерам обновлённый сервис PlayStation Plus. Он приходит на смену уже существующему тарифу, но предполагает больше возможностей. Вот только платить за всё это придётся куда больше. Вчера мы вам предлагали изучить тарификацию для российских пользователей, поэтому обратимся к долларовым ценам. Итак, базовый PS Plus Essential будет стоить 10 долларов в месяц или 60 долларов в год. Это полный аналог уже существующего тарифа, поэтому здесь нет никаких сюрпризов. PS Plus Extra куда интереснее и стоит 15 долларов в месяц и 100 долларов в год. Геймерам предложат 400 бесплатных игр, включая эксклюзивы последних лет, а также ранний доступ к новым проектам. PS Plus Premium – это самый дорогой тариф, стоимость которого зафиксирована на отметке в 18 долларов в месяц и 120 долларов в год. Здесь геймерам доступны все указанные выше плюшки, а также открыты игры с приставок предыдущих поколений. В последнем случае игры будут транслироваться при помощи облачного сервиса PlayStation Now, и это важная деталь.

И вот здесь и кроется ключевая проблема. Ранее Sony утверждала, что все геймеры, которые имеют сразу две подписки: PS Plus (аналог новой PS Plus Essential) и облачный сервис PS Now будут автоматически переведены на самый старший тарифный план PS Plus Premium. Любители экономить уже купили коды активации, но столкнулись с невозможностью продлить текущую подписку до её окончания. Проще говоря, если ваша подписка завершается сегодня, то можно смело продлить её на год вперёд, а вот увеличить срок на несколько месяцев от текущей даты, как это было возможно всегда, теперь нельзя.

На форумах Sony есть немало тем, где обычные пользователи обвиняют японскую корпорацию во лжи. В ответ администрация пытается призвать к порядку предлагая подождать. Якобы, вскоре ситуация прояснится, что позволит сделать окончательные выводы относительно возможности продления текущей подписки. Нам кажется, что в данном случае всё будет зависеть от того, смогут ли геймеры отстоять свои интересы. Пока всё идёт к тому, что Sony просто проигнорирует свои обязательства. Напомним, перевод европейского сегмента на новые тарифные планы случится 22 июня текущего года.