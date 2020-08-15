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Big Navi против GeForce RTX 3090 – NVIDIA потеряла лидерство, а AMD может вырваться вперёд – наиболее актуальная информация о видеокартах следующего поколения

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Долгое время казалось, что NVIDIA лидирует в противостоянии с AMD. Особенно всё стало плохо на фоне утечек начала августа, когда долгожданная Big Navi засветилась с 16 Гб памяти. На тот момент ходили слухи, что флагманская GeForce RTX 3090 получит 24 Гб быстрой памяти стандарта GDDR6X с рабочими частотами свыше 20 000 МГц. Также были сомнения относительно техпроцесса, ведь нет никаких упоминаний о том, что архитектура RDNA 2 будет производиться на улучшенном 7-нм + техпроцессе. 

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Эксперты не на шутку обеспокоились судьбой видеокарт AMD следующего поколения, как вдруг пришли очень нехорошие вести. Один из секретных документов Micron в буквальном смысле рассекретил и количество памяти на RTX 3090 и спецификации этой памяти. Что до второго, то здесь жаловаться не на что, новинка окажется на 50% быстрее RTX 2080 Ti по этому показателю, а вот размер памяти удручает. Сообщается о всего 12 Гб быстрой GDDR6X. На горизонте появилась карта с 24 Гб памяти, но, скорее всего, что это Titan Ampere, который будет стоить больше 3 000 долларов и никогда не попадёт в руки обычных геймеров.

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По этому поводу есть две интересных ремарки. Так, уже известно, что AMD работает над графической архитектурой следующего поколения – RDNA 3. Сообщается, что это будут карты серии Radeon 7000, построенные на 5-нм техпроцессе. Не менее интересны сведения и о внедрении в одну из следующих архитектур RDNA чиплетов, что существенно ускорит общую производительность. 

Пока это отдалённая перспектива, но ведь и Big Navi списывать со счетов не стоит. Заявленные 16 Гб памяти, это больше, чем мы увидим у RTX 3090, да и сама память скорее всего будет также работать на повышенных частотах. Всё это даёт основания полагать, что однозначный победитель пока не выявлен, а NVIDIA придётся приложить массу усилий, чтобы в 2020 году занять лидирующую позицию, выпустив самую быструю видеокарту.  

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