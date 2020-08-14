Технические характеристики и теоретическая производительность GeForce RTX 3090 подтверждены масштабной утечкой Colourful и Micron
Сегодня в сети появились две новые утечки о видеокартах NVIDIA следующего поколения. В одной утверждается, что флагманская GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти стандарта GDDR6X, а другая опровергает данное утверждение, указывая на 12 Гб такой же быстрой памяти. Кому верить? Давайте разбираться.
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Несмотря на скорый анонс видеокарт, никто точно не знает, какие они получат названия. Собственно, из-за этого вся путаница. Перед нами две утечки. На одной изображена сама видеокарта, на которой точно просматриваются 24 Гб памяти. Как и указывалось ранее, плата будет двусторонней и получит 3 восьмиконтактных разъёма питания. В объектив попала карта Colourful, после чего все наперебой стали величать модель на изображении флагманской GeForce RTX 3090. Вот только уже спустя пару часов появилась новая информация, согласно которой памяти у данной карты будет всего 12 Гб.
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Утечка была раскрыта Micron, которая сообщила множество деталей. В частности, в сеть попали технические характеристики памяти, способной обеспечить пропускную способность до 1 Гб/с, что на 50% больше, чем у RTX 2080 Ti на 50%.
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Так какая же из утечек правдива? Здесь есть простое объяснение произошедшему конфузу: скорее всего в первой утечке мы видели так называемую Titan Ampere, которая предназначена для энтузиастов, в то время как RTX 3090 и будет выполнять роль флагмана NVIDIA.
P.S. Согласно новым сведениям, RTX 3090 получит тактовую частоту 1740 МГц в режиме буста, что на 30 Мгц медленнее того, что может предложить TITAN RTX.
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