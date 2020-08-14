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Технические характеристики и теоретическая производительность GeForce RTX 3090 подтверждены масштабной утечкой Colourful и Micron

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Сегодня в сети появились две новые утечки о видеокартах NVIDIA следующего поколения. В одной утверждается, что флагманская GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти стандарта GDDR6X, а другая опровергает данное утверждение, указывая на 12 Гб такой же быстрой памяти. Кому верить? Давайте разбираться.

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Несмотря на скорый анонс видеокарт, никто точно не знает, какие они получат названия. Собственно, из-за этого вся путаница. Перед нами две утечки. На одной изображена сама видеокарта, на которой точно просматриваются 24 Гб памяти. Как и указывалось ранее, плата будет двусторонней и получит 3 восьмиконтактных разъёма питания. В объектив попала карта Colourful, после чего все наперебой стали величать модель на изображении флагманской GeForce RTX 3090. Вот только уже спустя пару часов появилась новая информация, согласно которой памяти у данной карты будет всего 12 Гб. 

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Утечка была раскрыта Micron, которая сообщила множество деталей. В частности, в сеть попали технические характеристики памяти, способной  обеспечить пропускную способность до 1 Гб/с, что на 50% больше, чем у RTX 2080 Ti на 50%. 

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Так какая же из утечек правдива? Здесь есть простое объяснение произошедшему конфузу: скорее всего в первой утечке мы видели так называемую Titan Ampere, которая предназначена для энтузиастов, в то время как RTX 3090 и будет выполнять роль флагмана NVIDIA.

P.S. Согласно новым сведениям, RTX 3090 получит тактовую частоту 1740 МГц в режиме буста, что на 30 Мгц медленнее того, что может предложить TITAN RTX. 

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Sergei Svinobaklan
00:28
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Dark_Cloud
00:28
После патча игра может поменять путь сейвов. Найдите, где сейвы лежат, и перекиньте в новосозданные папки. У меня путь не менялся, сейвы увиделись без телодвижений.
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id_1
00:25
Действительно, ведь обе они про GeForce RTX 3090.
Появились более подробные сведения о конфигурации памяти и чипе NVIDIA GeForce RTX 3090
Nilarium
00:16
За 60 евро такая малютка с радиатором на питании, норм
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Тауке Абдрахманов
00:13
Я не про дубль статьи другого автора, я про то что ты написал две одинаковые по смыслу статьи
Появились более подробные сведения о конфигурации памяти и чипе NVIDIA GeForce RTX 3090
Константин Дятлов
00:11
верно подметил, они ведь на каждом углу кричат, что хватает 11 гб (нет)
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Константин Дятлов
00:09
тебе виднее, нищеброд)
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Николай Орлов
00:05
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Inqizitor
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Вот я владелец 1080ti -заставь меня сделать апгрейд. Давай 100% к производительности и х2 памяти. Ну? Не можешь? Досвидания.
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
sumrack
00:01
вега 7 днище
Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
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