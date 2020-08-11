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Последние новости о будущих флагманах NVIDIA выглядят оптимистично. Сообщается о 24 Гб быстрой памяти стандарта GDDR6X. Также известно, что 31 августа состоится большой анонс, а уже 9 сентября могут начаться продажи. Вероятно, подобные вести порадуют фанатов NVIDIA, поскольку выхода быстрой видеокарты ждали давно. Увы, сказать того же о следующем поколении Big Navi от AMD пока нельзя.

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Сообщается, что графический чип Navi 21 будет представлен двумя вариантами: 12 и 16 Гб памяти. Судя по всему, конкурировать на равных NVIDIA Killer с GeForce RTX 3090 не сможет. 16 Гб памяти против 24 Гб могут привести только к проигрышу. В этом случае остаётся надеяться на большое количество потоковых процессоров и нестандартную площадь кристалла.

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Исходя из полученной информации, эксперты полагают, что новинка на базе RDNA 2 сможет эффективно конкурировать с текущим флагманом GeForce RTX 2080 Ti. Мы совершенно ничего не знаем ни о ценовой политике, ни о дате выхода Big Navi. Вполне возможно, NVIDIA Killer будет интересен в первую очередь по исключительно экономическим соображениям. В этом нет ничего удивительного, ведь все современные видеокарты Radeon по соотношению производительности и цены выглядят интереснее конкурентов.