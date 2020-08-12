В ближайшие 4 года произойдёт большой скачок производительности на видеокартах AMD и NVIDIA – Нardwaretimes
Уже в этом году в продажу поступит новое поколение видеокарт от AMD и NVIDIA. Первой поклонников своих продуктов порадуют зелёные. Дженсен Хуанг проведёт большую презентацию в начале сентября. Ожидаются как флагманы – типа GeForce RTX 3090, так и анонс всей линейки RTX 3000. Следом за NVIDIA подтянется и AMD. Красные тщательно скрывают настоящую производительность своей Big Navi, предпочитая дать возможность показать себя конкурентам.
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На самом деле нет точных сведений о том, насколько большой прирост производительности случится с приходом нового поколения видеокарт. Эксперты полагают, что он не превысит 50%. Это вполне неплохо, ведь процессоры за 2 года прирастают на 10-15%. Тем не менее обычный геймер явно ожидает большего. По мнению аналитиков, ждать резких скачков производительности в ближайшие два года не стоит. Это не значит, что их совсем не будет.
Все существующие видеокарты построены на монолитном кристалле. Уже доказано, что чиплеты гораздо эффективнее, позволяя уменьшить тепловыделение, одновременно повысить производительность. Некоторые инсайдеры сообщают, что уже в следующем поколении видеокарт Radeon начнётся переход на чипсеты. Что любопытно, источники утверждают, что подобные планы вынашивает и NVIDIA.
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Схема представлена на изображении выше. Предположительно, вначале чиплеты будут опробованы на высокопроизводительных графических чипах для облачных вычислений. Это значит, что, если новая технология появится в следующем поколении видеокарт, то к пользователям она попадёт не раньше, чем через 4 года.
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