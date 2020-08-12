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Уже в этом году в продажу поступит новое поколение видеокарт от AMD и NVIDIA. Первой поклонников своих продуктов порадуют зелёные. Дженсен Хуанг проведёт большую презентацию в начале сентября. Ожидаются как флагманы – типа GeForce RTX 3090, так и анонс всей линейки RTX 3000. Следом за NVIDIA подтянется и AMD. Красные тщательно скрывают настоящую производительность своей Big Navi, предпочитая дать возможность показать себя конкурентам.

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На самом деле нет точных сведений о том, насколько большой прирост производительности случится с приходом нового поколения видеокарт. Эксперты полагают, что он не превысит 50%. Это вполне неплохо, ведь процессоры за 2 года прирастают на 10-15%. Тем не менее обычный геймер явно ожидает большего. По мнению аналитиков, ждать резких скачков производительности в ближайшие два года не стоит. Это не значит, что их совсем не будет.

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Все существующие видеокарты построены на монолитном кристалле. Уже доказано, что чиплеты гораздо эффективнее, позволяя уменьшить тепловыделение, одновременно повысить производительность. Некоторые инсайдеры сообщают, что уже в следующем поколении видеокарт Radeon начнётся переход на чипсеты. Что любопытно, источники утверждают, что подобные планы вынашивает и NVIDIA.

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Схема представлена на изображении выше. Предположительно, вначале чиплеты будут опробованы на высокопроизводительных графических чипах для облачных вычислений. Это значит, что, если новая технология появится в следующем поколении видеокарт, то к пользователям она попадёт не раньше, чем через 4 года.