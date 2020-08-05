Стали известны новые подробности о видеокартах AMD Radeon следующего поколения – сроки выхода, медленная память GDDR6 и устаревший 7-нм техпроцесс
Буквально сегодня мы писали о том, что Big Navi может оказаться совсем не таким мощным, как предполагалось ранее. Так, сообщается о 12 Гб памяти и довольно скромном по площади кристалле. Пока это только слухи, хотя сейчас появились дополнительные сведения, расширяющие наши познания о видеокартах следующего поколения от AMD.
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Первое, что стоит знать: прямо сейчас у AMD на руках находится только инженерный вариант графического чипа. Ни о каком массовом производстве и речь нет. Партнёры не видели даже намёка ни на Big Navi, ни на менее производительные карты. По словам инсайдеров, продажи должны начаться в четвёртом квартале текущего года. Скорее всего это будет ноябрь.
Также указывается, что видеокарты следующего поколения получат память стандарта GDDR6, ни о каком HBM2 речь не идёт. Дополнительно указывается, что всё ещё остаётся вероятность появления высокоскоростной памяти в видеокартах для облачных вычислений, но настольные компьютеры дорогую память больше не получат. По крайней мере, в следующем поколении.
Также остаётся загадкой, на базе какого техпроцесса будут производиться новые продукты AMD. Если про процессоры нам точно известно, что это будет 7-нм+ техпроцесс от TSMC, то графическая архитектура RDNA 2 может получить обычный 7-нм техпроцесс. Пока это не подтверждено, но и не опровергнуто компанией. Вполне возможно, что доступных производственных линий мало. В этом случае использование слегка устаревшего техпроцесса выглядит оправданным.
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