Первые подробности о видеокартах AMD Radeon 7000-й серии – сроки выхода, архитектура, техпроцесс и многое другое
В конце 2020 года планируется выход видеокарт AMD следующего поколения. О будущем флагмане – Big Navi известно крайне мало. Хотя, в данном случае он нас вообще не интеерсует, ведь красные уже приступили к разработке перспективного поколения графических чипов на архитектуре RDNA3. Мало того, в сеть попали любопытные данные и даже ориентировочные сроки выхода на рынок нового поколения, которое мелькает на небосклоне в очень отдалённой перспективе.
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Первое, что стоит знать – AMD планирует выпускать ежегодно по новой архитектуре. Вернее даже по 2 полноценных архитектуры: процессорную – Zen и графическую – RDNA. Это значит, что в конце 2021 года нас ждёт ещё не анонсированное поколение видеокарт (предположительно, Radeon 7000). Инсайдеры упрямо утверждают, что они будут выполнены по технологии чиплетов, как это случилось с процессорной архитектурой Zen2. Дополнительно сообщается о переходе на 5-нм техпроцесс, что приведёт к уменьшению площади кристалла на флагманах и повышению энергоэффективности.
Стоит отметить, что, скорее всего, AMD предпочтёт оставить привычную площадь в приблизительно 500 мм2 в попытке составить конкуренцию новым видеокартам NVIDIA. Инсайдер сообщает об улучшенной производительности, но не говорит точных цифр. Скорее всего разработка архитектуры находится на начальной стадии, а значит более точных данных просто нет. Также он указывает, что флагманская модель получит чип под названием Navi31.
Любопытно, но инсайдер рассказал, что параллельно идёт разработка графической архитектуры RDNA4. Выход видеокарт на её основе запланирован на конец 2022 года.
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