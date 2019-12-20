Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлый раз мы с вами собирали гипотетические сборки ещё не вышедшей игровой консоли PlayStation 5. Вышло довольно неплохо. Как мне кажется – все три сборки согласуются с последними тенденциями, в направлении которых движется компания Sony. В любом случае, как бы они ни были удачны, сегодня у нас с вами совершенно другая задача. Игровая приставка будет продаваться от 500 долларов за базовую версию. Но вот вопрос: есть ли возможность собрать такую же комплектацию на обычном домашнем ПК, получится ли у нас втиснуть в системный блок мощное железо или же за 500 долларов можно и не надеяться поиграть в современные игры? Давайте попробуем.

реклама

Ребята с портала pcgamesn изучили эту тему очень детально и предложили свой вариант сборки ПК по себестоимости консоли с одним условием, чтобы быстродействие их было аналогичным. Я не стану копировать их новость просто потому, что считаю, что они пошли неверным путём. Давайте вспомним базовый вариант игровой приставки PlayStation 5, от которого мы и будем отталкиваться при подборе нашего системного блока мечты.

реклама

Процессор: аналог Ryzen 5 3500ХВидеокарта: аналог Radeon RX 5700Память: 16 Гб DDR4Накопитель: 500 Гб M.2 М2 NVMeДешёвая мать и блок питанияБез Blu-Ray-привода.

Прежде чем делать сборку нужно принять во внимание два фактора:

1. Sony закупает комплектующие просто гигантскими партиями, а значит, одна и та же деталь для обычного покупателя и корпорации будет стоить по-разному. Я не стану придумывать собственные цены на комплектующие. Но помнить об этом важно.

2. Sony начнёт массово собирать консоли не раньше середины лета 2020 года. До этого счастливого момента осталось полгода. За это время цены на процессоры и видеокарты также подвергнутся коррекции. Кроме того, консоль выйдет через год, а значит мы будем ориентироваться имненно на эту дату.

реклама

Процессор. Ryzen 5 3500Х в каждом магазине не купишь. Но его цену мы уже знаем. В конце октября крупный ретейлер, получивший в свои руки партию подобных камней, продавал их по 10 тысяч рублей за штучку. Таким образом, мы имеем цену за процессор в районе 150 долларов. Вот только его цена через год будет далеко не такой высокой. Давайте предположим, что он будет продаваться по 100 долларов. Что мы и примем в качестве отсчёта.

реклама

Radeon RX 5700 продаётся за 330 долларов. Купить её по рекомендованной цене в 300 баксов пока нельзя, но ведь мы с вами собирать себе компьютер будем только через год. К этому времени выйдет новое поколение видеокарт на архитектуре RDNA 2, что гарантирует снижение цены на текущее поколение. Скорее всего наша подопечная опустится до 200 долларов, ведь нужно ещё брать в расчёт выход новых чипов Ampere от Nvidia. Мало того, в PlayStation 5 будет установлен APU, который благодаря экономии на всякой бесполезной ерунде будет стоить не дороже 200 долларов.

Память. Я не верю, что Sony в свою игровую приставку поставит память лучше, чем на 2666 ГГц. Мало того, компания находится практически в идеальных условиях: не нужно волноваться о разгоне, ведь никому и в голову не придёт гнать консольную память, не нужно переживать об ужасных таймингах, ведь консольщиков интересуют только скидки на игры. Таким образом, можно взять недорогую память и начать экономить прямо на старте. Покупаем DDR4-2666 производства AMD за 60 долларов и наслаждаемся.

реклама

Накопитель. Эксперты сайта pcgamesn предлагают нам остановиться на накопителе Аddlink S70, он имеет отличные показатели и низкую цену, но в наших краях такой штуки просто нет. Поэтому мы будем отталкиваться от того, что у нас есть. Apacer AS2280P4 480GB NVMe M.2 отлично подойдёт для игровой консоли. Он имеет скорость чтения до 3200 МБ/С и записи до 2000 МБ/С, а цена его всего-то 65 баксов. Берём.

Материнская плата и блок питания. Здесь, как я уже говорил, Sony не будет тратиться и обойдётся чем-то подешевле. Берём самую простенькую мать на В350 чипсете, или даже на А320. Главное убедиться, что производитель не стал экономить на системе питания платы. Но я не сомневаюсь, что ребята из Sony примут все меры, чтобы взять лучшее, не потратив лишнего. Мой кандидат Gigabyte GA-A320M-S2H V2. Плата стоит 50 долларов и предлагает всё, что требуется для нашего аналога игровой консоли. Блок питания нужен минимальный. Он будет точно соответствовать потребностям собранных комплектующих. Идеально подойдёт be quiet! Pure Power 11 400W CM. Блок откровенно дорогой, но ведь на нём держится вся система. Оставляем. Он стоит около 75 долларов.

А теперь давайте подведём итоги:

Процессор и видеокарта: 300

Память: 60

Накопитель: 65

Материнская плата и блок питания: 50+75

Итого = 550 долларов.

Неплохо? У нас получилась сумма в 550 долларов. Я полагаю, что через год можно будет сэкономить на материнской плате и накопителе около 30 долларов. Также можно поэкспериментировать с блоками питания и найти на 20 долларов дешевле. В любом случае, до начала продаж остаётся год.