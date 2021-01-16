Новый патч для эмулятора PlayStation 3 повышает FPS и исправляет множество багов в Uncharted 3/TLoU
Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 продолжают методично полировать своё детище и улучшать качество эмуляции. Ещё год назад такие эксклюзивы PS3, как Uncharted 3 и The Last of Us были практически неиграбельны на ПК, а сейчас их уже вполне можно пройти от начала до конца. Конечно, для приемлемого фреймрейта игроку потребуется мощный процессор (хотя бы Ryzen 3600/Core i5-10400f), а графические баги могут помешать полноценному погружению во вселенную игры.
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Но, к счастью, разработчикам в их нелёгком труде помогают несколько энтузиастов, создающих отдельные патчи для улучшения производительности и исправления ошибок в определённых играх.
Один из них, скрывающийся под ником ZEROx, на днях выложил в открытый доступ патч, исправляющий поломанный графический эффект размытия в Uncharted 3/TLoU, который сильно мылил изображение и делал экран полностью белым во время некоторых сцен. Также в этом патче были убраны некорректно работающие тени от факелов, а общая производительность игр ощутимо подросла.
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