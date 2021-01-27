На Kickstarter за год проекты собрали $730 млн.
Пандемия заставила многих людей экономить деньги, но проекты на портале Kickstarter никуда не делись. В 2020 году платформа перекрёстного финансирования показала рекордный результат в $730 млн. Из них $23,3 млн пришлись на видеоигры.
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Отчёт от Ico Partners показывает, что заработки Kickstarter по сравнению с 2019 годом выросли на $115 млн. Это наибольший годичный прирост с 2014 года. При этом количество профинансированных кампаний оказалась ниже числа в 2019 году, так что средняя стоимость кампаний выросла.
Количество запущенных в 2020 году проектов было минимальным с 2011 года. Отчасти виновата пандемия, но тенденция наблюдается с 2015 года. Из 37581 кампаний достигли результата 18642, то есть примерно половина.
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Популярностью пользуются видеоигры. В этой категории собрали $23 млн., лучший результат с 2015 года. Было профинансировано 408 игровых проекта, это максимальный результат за 6 лет.
Большинство игр ставили перед собой задачу набрать не более $50000, шесть игр более $50000. Более $3 млн. набрала игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, став наиболее успешной в прошлом году. Следом за ней идут The Wonderful 101: Remastered и Pathfinder: Wrath of the Righteous, которые набрали более $2 млн каждая.
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Настольные игры настолько популярны, что на их долю пришлось почти треть от общей суммы всех проектов за год, а именно $236,6 млн. Также здесь наибольшее число профинансированных проектов, 3163.
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Самыми успешными категориями были игры, дизайн и технологии.
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