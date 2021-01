Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пандемия заставила многих людей экономить деньги, но проекты на портале Kickstarter никуда не делись. В 2020 году платформа перекрёстного финансирования показала рекордный результат в $730 млн. Из них $23,3 млн пришлись на видеоигры.

реклама

Отчёт от Ico Partners показывает, что заработки Kickstarter по сравнению с 2019 годом выросли на $115 млн. Это наибольший годичный прирост с 2014 года. При этом количество профинансированных кампаний оказалась ниже числа в 2019 году, так что средняя стоимость кампаний выросла.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Количество запущенных в 2020 году проектов было минимальным с 2011 года. Отчасти виновата пандемия, но тенденция наблюдается с 2015 года. Из 37581 кампаний достигли результата 18642, то есть примерно половина.

реклама

Популярностью пользуются видеоигры. В этой категории собрали $23 млн., лучший результат с 2015 года. Было профинансировано 408 игровых проекта, это максимальный результат за 6 лет.

Большинство игр ставили перед собой задачу набрать не более $50000, шесть игр более $50000. Более $3 млн. набрала игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, став наиболее успешной в прошлом году. Следом за ней идут The Wonderful 101: Remastered и Pathfinder: Wrath of the Righteous, которые набрали более $2 млн каждая.

реклама

Настольные игры настолько популярны, что на их долю пришлось почти треть от общей суммы всех проектов за год, а именно $236,6 млн. Также здесь наибольшее число профинансированных проектов, 3163.

реклама

Самыми успешными категориями были игры, дизайн и технологии.