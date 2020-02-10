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Уязвимость Android позволяет отправлять вирусы через Bluetooth

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На мобильных устройствах под управлением Android нашли очередную уязвимость. Исследователи из компании ERNW дали ей название BlueFrag и она позволяет незаметно доставлять вирусы на устройства и красть оттуда данные. Это относится к операционным системам Android 8 и 9. Для проведения атаки нужно узнать Bluetooth MAC-адрес цели, а его можно вычислить, если знать MAC-адрес Wi-Fi. Обладатель устройства не заметит проведения атаки.

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BlueFrag не работает с Android 10. Возможно, уязвимость есть в более старых по сравнению с Android 8 системах, но исследователи не изучали этот вопрос.

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Защититься можно, установив обновление безопасности за февраль 2020. Кроме того, можно просто выключить Bluetooth.

Проблема в том, что далеко не все устройства получают обновления безопасности регулярно, а некоторые могут не дождаться его никогда. Google требует, чтобы популярные модели обновлялись на протяжении двух лет. Данная политика была внедрена в начале 2019 года. Android 8 уже старше двух лет, поэтому на старых аппаратах уязвимость BlueFrag может остаться навсегда. Разработчикам даётся до 90 дней на закрытие уязвимостей. Это означает, что многие устройства будут уязвимыми ещё много месяцев и цели для применения данного бага будут ещё долго.

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