Устройства способны выполнять сложные задачи без сети благодаря встроенному мощному помощнику

Недавно представленные южнокорейским производителем Samsung складные смартфоны Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra стали первыми с Android 17 и программной оболочкой One UI 9.0. Другой сильной стороной их программного обеспечения является наличие встроенной модели искусственного интеллекта Google Gemini Nano 4. Это означает, что вся функциональность этой модели доступна даже при отсутствии подключения к интернету.

Изображение: Max Jambor / SamMobile

Nano 4 может работать более чем на 140 языках, имеет улучшенный многомодальный ввод, усовершенствованное распознавание текста на изображениях и чтение диаграмм, систему логического мышления и анализа цепочек рассуждений, увеличенное контекстное окно. Скорость работы выросла в четыре раза, при этом потребление энергии уменьшилось на 60% и была улучшена поддержка агентного ИИ.

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Модель лежит в основе Gemini Intelligence на складных аппаратах Samsung, автоматизируя задачи вроде бронирования билетов или номеров в гостиницах. Gemini Notebook также использует Gemini Intelligence.