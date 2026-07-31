Обновления за июль 2026 года ухудшили опыт использования мобильных устройств Samsung

На форумах в последние дни появляется всё больше жалоб относительно работы смартфонов Samsung, которые получили июльское обновление программной оболочки One UI 8.5. В первую очередь пострадавшими являются владельцы аппаратов линеек Galaxy S25 и S24, особенно дорогих моделей Ultra.

В одном случае Galaxy S25 Ultra стал расходовать энергию аккумулятора ускоренными темпами, хотя время активного использования экрана стало меньше прежнего. Обладатель этого аппарата считает, что проблема связана с мессенджером WhatsApp*, зависавшим при резервном копировании.

Изображение: ChatGPT

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Помимо быстрой разрядки, многие владельцы смартфонов южнокорейского производителя жалуются на перегрев. Samsung пока официально не заявила о наличии проблемы, но можно рассчитывать на устранение неполадок в программном обновлении за август.

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