Учёные обнаружили крупный промышленный комплекс по изготовлению посуды в древности на востоке Австрии

Раскопки на востоке Австрии привели к обнаружению археологами центра производства римской керамики. Геомагнитные исследования показали, что под землёй может находиться более 100 печей.

Находка недалеко от деревни Бург в муниципалитете Ханнерсдорф, Бургенланд, датируется приблизительно серединой I – серединой II века н. э. Для Австрии это крупнейший археологический объект производства керамики.

Изображение: IKA_Burg_2026, photo L. Schlamp

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Пока полностью раскопаны только две печи, но концентрация сооружений говорит о промышленном производстве. Данная археологическая зона известна на протяжении длительного времени благодаря обнаружению на поверхности предметов римского периода. В 2021 году строительные работы на улице Гешрибенштайнштрассе привели к находке большого числа фрагментов римской керамики и остатков печей. Геомагнитные исследования позволили найти комплекс подземных сооружений.

Найденные неподалёку ямы могли использоваться для добычи глины и утилизации отходов производства. В печах и в ямах нашли значительное количество керамических изделий, в том числе миски, чашки, блюда, сосуды. Они сохранились почти целиком, тогда как обычно их находят в виде разбитых фрагментов. Найдено множество дефектных сосудов, по которым можно судить о производственном процессе.

Изображение: IKA_Burg_2026, photo L. Schlamp

Учёные пришли к выводу, что керамика на этом месте производилась в количестве, которое значительно превышает спрос со стороны близлежащих домохозяйств. Ближайшим крупным городским центром была Савария. Это римский предшественник современного Сомбатхея в Венгрии, расположенный примерно в 16 км от неё. Керамика в местных музейных коллекциях могла быть изготовлена в мастерских в Ханнерсдорфе.

Гончарный цех не является самой ранней находкой в данном районе. Была также найдена неолитическая керамика и следы деревянных длинных домов, датируемые шестым тысячелетием до нашей эры.

Изображение: IKA_Burg_2026, photo L. Schlamp

Раскопки будут продолжаться до 7 августа. Анализ печей, керамики и производственных отходов, как ожидается, прояснит, как были организованы мастерские, как долго они работали и насколько широко распространялась их керамика.