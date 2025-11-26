По данным газеты «Krone», вооружённые силы Австрии получат двенадцать истребителей M-346FA от итальянской компании Leonardo.

Согласно информации издания «Krone», закупка истребителей для Вооружённых сил Австрии на сумму более миллиарда евро завершена. Покупка будет включать двенадцать итальянских самолётов M-346FA от производителя Leonardo, который уже поставляет вертолёты ВС Австрии. Впервые после сделки по Eurofighter ведутся переговоры о офсетных соглашениях на сумму более 200 миллионов евро.

Сделка пока официально не подтверждена, но, по данным источников «Krone», официальное объявление ожидается к концу недели.

Двухместный учебно-боевой самолет M-346FA заменит Saab 105, снятые с вооружения в конце 2020 года. Решение в пользу M-346FA было принято уже давно. Еще прошлым летом Министерство обороны назвало Leonardo «единственным вариантом», поскольку самолет отвечал всем 78 критериям эффективности, в то время как два других конкурента соответствовали только 61 и 26 критериям соответственно.

Точная сумма сделки пока не известна. Первоначально упоминалась сумма в 1,1 млрд евро. Однако в последнее время циркулируют цифры до 1,6 млрд евро. Долгосрочные обязательства Австрии перед Италией в сфере оборонных технологий подвергались критике. Итальянский производитель Leonardo уже поставляет Вооружённым силам Австрии 36 вертолётов AW-169.

Ожидается, что от 20 до 30 процентов от цены покупки будет возвращено в австрийскую экономику посредством офсетных контрактов. В отличие от спорных сделок по Eurofighter 25-летней давности, на этот раз не задействованы сомнительные торговцы оружием или лоббисты; контракты заключаются напрямую между странами. Федеральное финансовое агентство будет выступать в качестве надзорного органа, определяющего правовую базу.

После вывода из эксплуатации самолетов Saab обучение пилотов-истребителей было передано на аутсорсинг в Италию и Германию, что сопряжено со значительными расходами. Новые самолеты в Австрии будут использоваться не только для обучения пилотов-курсантов, но и для мониторинга воздушного пространства.