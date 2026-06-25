Американская компания продолжает избавляться от приложений российских разработчиков, на этот раз нацелившись на холдинг VK

В четверг утром появилась информация о том, что в российском сегменте магазина приложений Apple App Store недосчитались нескольких продуктов холдинга VK. Речь идёт о таких приложениях, как VK Мессенджер, «Дзен», VK Music, VK Video, VK Знакомства. Позднее добавилась информация об исчезновении почты Mail.ru и «Одноклассников». Приложение социальной сети «ВКонтакте» пока остаётся доступным.

Изображение: ChatGPT

Пресс-служба холдинга выпустила по такому случаю заявление о том, что VK не находится в санкционных списках, о чём говорят американские и международные юристы. Информация об этом имеется у компании Apple, что не помешало ей удалить приложения холдинга без предупреждения.

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Ранее Apple убрала из магазина мессенджер «Макс», который спустя несколько недель по-прежнему отсутствует в App Store. Все вышеперечисленные приложения продолжат работать, если они уже были установлены на iPhone, но установить их заново не получится.

По итогам 2025 года из российского сегмента магазина Apple было убрано 1213 приложений.