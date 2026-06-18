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Компания Apple возглавила рынок смарт-часов по итогам первого квартала 2026 года
Отрыв американского производителя от Samsung вырос до 18%
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Кризис памяти повлиял на всю электронику, но рынок умных часов пострадал в наименьшей степени. В целом его состояние остаётся хорошим, что показывает рост на 4% по итогам первого квартала 2026 года.

Изображение: SamMobile

Этот рост произошёл в первую очередь благодаря Apple и некоторым китайским производителям, тогда как Samsung значительного вклада в него не внесла. Если годом ранее доля южнокорейского производителя на рынке была 7%, то теперь она равна лишь 5%, показывает статистика Counterpoint Research.

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Доля лидирующей Apple превышает 23%, тогда как 12 месяцев назад она была 20%. На долю американского производителя пришлось более 50% поставок на родном континенте, а также были показаны большие темпы роста поставок в Китае и в Европе.

В Китае поставки нарастили Huawei, Imoo и Xiaomi, чему поспособствовали государственные программы субсидирования.

Изображение: Counterpoint Research

Эксперты полагают, что рынок смарт-часов до конца года также ощутит на себе последствия дефицита памяти и макроэкономических проблем. При этом влияние окажется не таким сильным, как в других видах потребительской электроники. На спрос может повлиять рост средней стоимости смарт-часов, которые получают более продвинутые функциональные возможности.

Samsung скоро может улучшить свои позиции, представив летом часы Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic и Galaxy Watch Ultra 2.

#сша #samsung #apple #китай #xiaomi #huawei #европа #смарт-часы #северная америка
Источник: sammobile.com
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