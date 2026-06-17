Это позволит наладить общение в российском мессенджере «Макс» на аппаратах Apple

Пару недель назад исчезновение мессенджера «Макс» из магазина приложений Apple App Store привело к тому, что обладатели аппаратов iPhone перестали получать уведомления о поступлении сообщений. Теперь журналисты информационного агентства ТАСС сообщают, что появилась возможность устранить эту проблему.

Изображение: Макс

Это произошло благодаря появлению веб-версии «Макс» для мобильных устройств. Она находится по адресу web.max.ru, который нужно ввести в браузер, после чего указать номер телефона и получить на него код для авторизации.

Изображение: hi-tech.mail.ru

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Чтобы уведомления из «Макс» приходили на устройство, в настройках браузера нужно воспользоваться меню с тремя точками в нижней части экрана. Там необходимо выбрать опции Поделиться > Показать больше > Добавить на экран «Домой». После входа в свой аккаунт в мессенджере всплывающее окно даст возможность получать на устройстве уведомления о поступлении сообщений. При этом ничего не мешает продолжать пользоваться именно приложением «Макс», а не его веб-версией, если оно было установлено на устройстве до исчезновения из магазина приложений.