Благодаря этим часам медицинские процедуры могут стать быстрее и дешевле

Компания Samsung анонсировала партнёрство с цифровой организацией Alcedis. Последняя занимается клиническими исследованиями, а Samsung должна помочь ускорить их и процесс создания лекарств. Собираемые умными часами Galaxy Watch данные будут применяться в клинических испытаниях, медицине и фармацевтике.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Достоинством часов является тот факт, что люди носят их круглосуточно. Это позволяет им собирать намного больше данных, чем при периодическом посещении больниц. Сбор, организация и анализ данных являются сложным делом, поэтому Samsung и Alcedis будут работать сообща.

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Samsung предоставит передовые смарт-часы и свою техническую инфраструктуру для обеспечения соответствия высоким стандартам медицинских исследований. Также компания займётся взаимодействием с пациентами и управлением клиническими исследованиями. В этих исследованиях будут применяться данные биоэлектрического импедансного анализа (БИА), электродермальной активности (ЭДА) и медицинского отслеживания апноэ во сне и фибрилляции предсердий (ФП).