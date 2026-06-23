Южнокорейский производитель будет выпускать для Apple как внутренние, так и внешние дисплеи

Подразделение Samsung Display начало промышленное производство панелей OLED для первого складного аппарата iPhone. Компания недавно получила одобрение со стороны Apple и ввела в строй часть производственной линии на предприятии во Вьетнаме.

Сейчас идёт работа над первой партией дисплеев объёмом 3 млн экземпляров, которые должны быть выпущены и поставлены Apple до конца года. Samsung является эксклюзивным производителем, конкурентов у неё не будет на протяжении как минимум трёх лет.

реклама

При производстве будет применяться передовой набор материалов под названием M16, который прежде не входил в состав коммерческих устройств. Этот набор несёт с собой увеличенную яркость, повышенную точность цветопередачи, увеличение срока службы и повышение энергоэффективности. Всё это скажется на качестве картинки на экранах iPhone.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Apple требует уровень выпуска годных изделий примерно 70%. Samsung Display смогла даже перевыполнить это требование, показав результат более 80%. Панели должны выдерживать многократное складывание, иметь высокую прочность в районе сгиба и минимальную видимость этого сгиба. Также должны достигаться определённые показатели по толщине и точности сборки.

Если складные панели Samsung выпускает на предприятии во Вьетнаме, то внешние экраны производятся на её заводе в Китае. Начальный этап производства состоит из выпуска подложек TFT, излучающих слоёв OLED и слоёв инкапсуляции. На этапе производства добавляются микросхемы драйверов, гибкие печатные платы FPCB и защитные слои.

Анонса складного iPhone Ultra ждут в сентябре, хотя в случае недостаточного количества выпущенных складных шарниров его могут перенести. Шарнир печатается на 3D-принтере, и он должен обеспечить минимальную видимость складок.