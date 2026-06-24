Огромный спрос со стороны рынка искусственного интеллекта кратно увеличил доходы производителей чипов памяти

12 февраля нынешнего года южнокорейский производитель Samsung начал выпускать высокоскоростную память шестого поколения HBM4, опередив в этом своих конкурентов. Чипы в настоящее время пользуются у покупателей огромным спросом, являясь одним из компонентов устройств для обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Изображение: ChatGPT

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что доход от продажи чипов HBM4 превысил у Samsung отметку в $1 млрд. К концу июня этот показатель может добраться до уровня $1,2 млрд.

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Эта благоприятная для Samsung новость может немного скрасить другую, согласно которой Samsung недавно впервые в этом веке перестала быть самой дорогой компанией Южной Кореи. Это звание она уступила SK Hynix, которая также производит чипы памяти.