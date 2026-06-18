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kosmos_news
Apple планирует самое масштабное обновление линейки iPhone в 2027 году
Ожидаются два специальных iPhone к 20-летию модели: iPhone 20 с полностью стеклянным корпусом и практически безрамочным дизайном, а также iPhone Fold второго поколения.
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Согласно новому отчету Марка Гурмана, Apple планирует ускорить работу над iPhone в честь 20-летнего юбилея серии устройств. О модели, дебют которой запланирован на 2027 год, уже довольно много известно: предыдущие слухи предполагают, что телефон будет оснащен экраном с четырьмя изогнутыми стеклами, как у Apple Watch. Такое решение должно обозначать наличие безрамочного дисплея.
Фото: x.com/TechieUltimatum

По данным источника Bloomberg, смартфон будет доступен в двух размерах, аналогичных размерам iPhone 18 Pro и 18 Pro Max этого года. Предстоящие модели, как и текущая серия, будут предлагать дисплеи диагональю 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Это означает, что юбилейный iPhone 20 должен быть доступен в идентичных или немного больших размерах.

Не исключено, что Apple к 20-летию iPhone оснастит устройство 7-дюймовым экраном. Смартфоны на Android уже много лет используют 7-дюймовые экраны (например, в складном Motorola Razr 60 Ultra), но Apple до сих пор не создала телефон с экраном больше 6,9 дюймов.

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Марк Гурман считает, что юбилейный iPhone будет выпущен одновременно со складным смартфоном Apple второго поколения. Ожидается, что все три модели будут оснащены 2-нанометровым чипом Apple A21 Pro. В то же время, по сообщениям источников, Apple работает над более доступным iPhone 19, который, как ожидается, будет выпущен в начале 2028 года. Предположительно он будет оснащен немного менее продвинутым чипом A21.

В этом году выйдет iPhone 18 Pro (Max) и первый складной iPhone. Однако впервые Apple изменит свой график запуска новинок: стандартный iPhone 18 появится только в начале 2027 года.

#apple #iphone #iphone 20
Источник: x.com
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