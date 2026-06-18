Об этом сообщил уходящий генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) в интервью The Wall Street Journal

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью The Wall Street Journal заявил, что его компании придётся повысить цены на свою продукцию на фоне дефицита микросхем памяти. Как известно, компания уже сталкивается с проблемами в поставках клиентам компьютерной техники, оснащённой большим объёмом памяти. Источник изображения: ChatGPTПо словам Кука, руководство Apple делает всё возможное, чтобы смягчить последствия роста цен на память, но ситуация по-прежнему неустойчивая, поэтому избежать повышения стоимости продукции не выйдет. Причём такое решение, очевидно, не в пользу для компании, ведь повышение цен приведёт не к росту чистой прибыли, а выручке, которая уйдёт на расширение цепочки поставок памяти.

Предполагается, что повышение цен затронет в том числе предстоящий флагманский iPhone 18, который, как ожидается, получит 12GB в стандартной модификации.

Ранее Тим Кук уже говорил о том, что ситуация с памятью остаётся для Apple не такой критичной, но к концу лета может обостриться, если ситуация не изменится. К счастью для Кука, это уже не его проблема.