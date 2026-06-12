Термоядерный экспериментальный реактор во Франции стал ближе к завершению благодаря российским специалистам

Четыре года назад во Францию были доставлены изготовленные в Нижнем Новгороде на предприятии АО НПП «Гиком» гиротронные комплексы. Теперь Проектный центр ИТЭР «Росатома» сообщает, что российские специалисты за шесть недель завершили их установку в рамках создания Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

В нём будет использоваться плазма при температуре 300 млн градусов, что в 20 раз превышает температуру ядра Солнца. По словам директора проектного центра Анатолия Красильникова, до сих пор таких температур плазмы не достигали. Подобный нагрев требует наличия чрезвычайно сложных систем с высочайшими спецификациями.

Изображение: Организация ИТЭР

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Строительство ИТЭР стартовало в 2010 году. Это международный проект, в котором сотрудничают 35 стран. Стоимость его реализации составит около 19 млрд евро.

Российские представители отвечают за компоненты реактора, в число которых входят защита сверхпроводящей магнитной системы, аппаратура для коммутации, поглощающие энергию резисторы, шинопровод для обеспечения электропитания. Чтобы изготовить эти компоненты, на заводе «Росатома» появился новый цех для промышленного создания сверхпроводников.