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«Росатом» доставил комплект ключевого оборудования для четвертого энергоблока турецкой АЭС «Аккую»
Речь идет о комплекте из четырех парогенераторов для последнего, четвёртого блока № 4.
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Работы по строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую» вступили в заключительную стадию. АЭС будет иметь в общей сложности четыре энергоблока ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт. Считается, что это первый в мире проект атомной электростанции, реализованный по модели «строительство-владение-эксплуатация». В соответствии с соглашением, «Росатом» согласился спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и впоследствии вывести из эксплуатации объект. 3 июня на строительную площадку для блока № 4 были перевезены четыре парогенератора, собранные на предприятии «Атоммаш» в Волгодонске.Фото: «Росатом»

Из Волгодонска оборудование отправили до Турции морским путём — расстояние составило около 3 тысяч километров. После прибытия судна в порт груз отвезли на специальных колесных аппаратах на временный склад.

По данным «Росатома», доставленные парогенераторы являются лишь частью крупного объёма оборудования. Госкорпорация ранее уже поставила для четырёх энергоблоков огромное количество комплектующих — массой более 7 тысяч тонн. Среди поставленной техники самыми важными элементами считаются четыре корпуса реакторов последнего поколения ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов.

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Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Российские компании играют ведущую роль (особенно в поставке технологий и оборудования), но проект также предполагает «максимальное участие турецких компаний». Всеобъемлющий пакет Москвы включает в себя строительство, эксплуатацию и обучение персонала, утилизацию отработанного ядерного топлива и окончательный вывод из эксплуатации станции.

Парогенератор является ключевым компонентом реакторной установки. Это своего рода огромный теплообменник, предназначенный для преобразования воды в пар. Он забирает сильный жар от реактора и нагревает чистую воду, заставляя её кипеть. Полученный пар вращает турбины для выработки электричества.

Строительство этой первой атомной электростанции в Турции началось в 2018 году в провинции Мерсин. Объект официально открылся в 2023 году. В конечном итоге, ожидается, что эта электростанция, построенная российской государственной компанией «Росатом», будет обеспечивать около 10% потребления энергии в стране.

#россия #энергетика #турция #аэс #росатом
Источник: atommedia.online
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