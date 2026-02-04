Южнокорейская студия Pearl Abyss во вторник сообщила, что выходящая в недалёком будущем приключенческая игра с открытым миром Crimson Desert попала в список желаемых геймерами более 2 млн раз на всех платформах. Это в очередной раз показало высокий уровень ажиотажа вокруг данной игры. Ожидается, что размер игрового мира будет вдвое превосходить размер Skyrim. Фэнтезийных игр класса AAA такого масштаба не выходило давно.
Релиз игры запланирован на 19 марта, и в преддверии этого события разработчики делятся подробностями о ней. В частности, недавно сообщалось о многочисленном контенте за пределами основной кампании.
В видеоролике на YouTube появилось интервью с директором по связям с общественностью, по словам которого игра напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Общими у них являются динамика игрового процесса и сюжета. Также есть сходство с популярной игрой The Witcher 3. Две вышеназванные игры являются одними из наиболее высокооценённых среди игр с открытым миром, так что Crimson Desert предстоит потрудиться, чтобы оправдать подобные сравнения.