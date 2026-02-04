По словам разработчиков, она представляет собой нечто среднее между играми The Witcher 3 и Breath of the Wild

Южнокорейская студия Pearl Abyss во вторник сообщила, что выходящая в недалёком будущем приключенческая игра с открытым миром Crimson Desert попала в список желаемых геймерами более 2 млн раз на всех платформах. Это в очередной раз показало высокий уровень ажиотажа вокруг данной игры. Ожидается, что размер игрового мира будет вдвое превосходить размер Skyrim. Фэнтезийных игр класса AAA такого масштаба не выходило давно.

Изображение: Pearl Abyss

Релиз игры запланирован на 19 марта, и в преддверии этого события разработчики делятся подробностями о ней. В частности, недавно сообщалось о многочисленном контенте за пределами основной кампании.

В видеоролике на YouTube появилось интервью с директором по связям с общественностью, по словам которого игра напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Общими у них являются динамика игрового процесса и сюжета. Также есть сходство с популярной игрой The Witcher 3. Две вышеназванные игры являются одними из наиболее высокооценённых среди игр с открытым миром, так что Crimson Desert предстоит потрудиться, чтобы оправдать подобные сравнения.