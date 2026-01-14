Премиальная модель серии Intel Arrow Lake-HX Refresh, Core Ultra 9 290HX Plus, отлично проявила себя в Geekbench 6 с 3 198 баллами в одноядерном тесте

На выставке CES 2026 производители материнских плат, ноутбуков и мини-ПК упоминали будущие обновлённые серии процессоров Intel Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX. Сама Intel их не анонсировала, сосредоточившись на процессорах Panther Lake «Core Ultra Series 3».

Скорее всего, Intel представит Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX Refresh (Core Ultra 200S/HX Plus) на отдельном мероприятии. Уже были утечки данных по чипу Core Ultra 9 290K Plus, но новая показала намного более интересную производительность.

Core Ultra 9 290HX Plus содержит в своём составе 8 ядер P и 16 ядер E, поддерживая 24 потока команд. Номинальная частота составляет 3,1 ГГц, в режиме Boost чуть более 5,5 ГГц нынешнего флагмана Core Ultra 9 285HX.

Ещё есть 36 МБ кэша L3, 12 МБ кэша L2, четыре графических ядра Xe. TDP останется на базовом уровне 55 Вт и 160 Вт Maximum Turbo Power (MTP).

Процессор набрал в Geekbench 6 3 198 баллов в одноядерном тесте и 21 581 в многоядерном. Тестировали ноутбук Acer Predator Helios 18 NEO. Результаты близки к настольным процессорам AMD Ryzen 9 9950X3D и Intel Core Ultra 9 285K.

