«Сбер» поделился информацией о том, какие методы мошенничества в России сейчас применяются чаще всего

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов дал интервью РИА Новости, в котором среди прочего рассказал о распространённых на территории России схемах мошенничества. Чтобы выманить у доверчивых людей деньги, чаще всего применяются такие бытовые сценарии, как ЖКХ, покупки на маркетплейсах и доставка по почте. Также нередко встречаются методы воздействия на детей и подростков, чтобы заставить их совершить противоправные действия. Например, их могут убедить передать злоумышленникам ценные вещи и денежные средства.

Если говорить о ЖКХ, мошенники могут говорить о необходимости заменить домофон, выдавать себя за сантехников или электриков. Предлогов вступить в контакт с людьми у злоумышленников тысячи, причём выбираться они могут в зависимости от времени года, событий в стране и мире и по многим иным соображениям. В большинстве случаев перед мошенниками стоит задача заставить жертву перевести деньги на так называемый безопасный счёт, после чего с этими деньгами можно будет попрощаться навсегда.

По словам Кузнецова, «Сбер» поменяет не только традиционные меры защиты денежных переводов, но и занимается обучением и просвещением населения, чтобы до денежных переводов дело не дошло. Были созданы интерактивные обучающие материалы, с помощью которых сотрудники Сбербанка провели лекции более чем в 2000 учебных заведениях страны.