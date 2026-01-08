Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Учёные смогли извлечь ДНК Леонардо да Винчи из рисунка возрастом 500 лет
С его помощью можно будет подтвердить подлинность некоторых спорных картин

Выполненный красным мелом половину тысячелетия назад рисунок содержал ДНК Леонардо да Винчи, до которого сумели добраться учёные. Если ДНК и правда его, можно будет удостовериться в подлинности произведений искусства, авторство которых сейчас вызывает сомнения. Биологи тоже будут рады проанализировать ДНК в попытках понять источники гениальности да Винчи, вроде его необыкновенной способности воспринимать движение и свет с высочайшим уровнем точности.

Микробиолог-генетик Норберто Гонсалес-Хуарбе (Norberto Gonzalez-Juarbe) в апреле 2024 года взял мазок с изображения под названием «Святой младенец». Больше всего человеческой ДНК было найдено на обратной стороне рисунка.

Подтверждённых образцов ДНК Леонардо да Винчи не существует и прямых потомков у него не было, что затрудняет генетическую проверку. Учёным пришлось потратить не один год на анализ отцовской линии да Винчи, охватив 21 поколение. Это дало возможность найти 14 живых потомков отца Леонардо да Винчи.

В записных книжках да Винчи находили зарисовки течения воды. Они были сделаны с такой точностью, на которую способны разве что снимающие на скорости 100 кадров/с современные камеры. Обычно зрение человека воспринимает движение на скорости не более 60 кадров/с.

Специалисты надеются на основе ДНК понять, на чём основаны подобные способности. За это могли отвечать варианты генов KCNB1 и KCNV2, которые кодируют влияющие на скорость обработки визуальной информации белки калиевых каналов в сетчатке.

Источник: ancient-origins.net
Сейчас обсуждают

margent
00:55
"А мне нужна система, которая все может, полностью предсказуема, стандартизирована." - и в чем проблема? Тебя заставляют сидеть на арче приковав к батарее? "Нет братишка, - сегодня так вопрос не решае...
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
margent
00:45
А если бы он потыкал одну утилиту после запуска, все бы было )
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Никита Абсалямов
00:42
Ну не надо с такими мастерам дел иметь, мне все работы по пайке и обслуживанию обошлись в 2к рублей. В остальном же советую внимательно читать текст... чтоб дурь свою в комментариях не показывать.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Александр Бот
00:03
"просто комфорта людей" там нет людей.
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Андрей Иванов
23:49
не читал, но вопрос из заголовка не ясен, как можно украсть то, что находится на твоей территории... например, можно ли Великому Новгороду украсть троицкций раскоп у Швеции?
Действительно ли Венесуэла украла нефть у США в 2000-х годах
antej90
23:32
Симпатично выглядит. Уважение автору.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Михаил Сидоров
23:14
Не верится, что за 1,5к какой то сервис/мастер возьмется что то там паять. И не известно сколько она еще проживет. Обычные карты майнеры жалели, чтобы сохранить товарный вид и продать потом. А из этог...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Китя.
22:27
Амд боты. Рабы мой. Приказываю работать больше дизлайков давай 300 или слабо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter