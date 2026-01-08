С его помощью можно будет подтвердить подлинность некоторых спорных картин

Выполненный красным мелом половину тысячелетия назад рисунок содержал ДНК Леонардо да Винчи, до которого сумели добраться учёные. Если ДНК и правда его, можно будет удостовериться в подлинности произведений искусства, авторство которых сейчас вызывает сомнения. Биологи тоже будут рады проанализировать ДНК в попытках понять источники гениальности да Винчи, вроде его необыкновенной способности воспринимать движение и свет с высочайшим уровнем точности.

Микробиолог-генетик Норберто Гонсалес-Хуарбе (Norberto Gonzalez-Juarbe) в апреле 2024 года взял мазок с изображения под названием «Святой младенец». Больше всего человеческой ДНК было найдено на обратной стороне рисунка.

Подтверждённых образцов ДНК Леонардо да Винчи не существует и прямых потомков у него не было, что затрудняет генетическую проверку. Учёным пришлось потратить не один год на анализ отцовской линии да Винчи, охватив 21 поколение. Это дало возможность найти 14 живых потомков отца Леонардо да Винчи.

В записных книжках да Винчи находили зарисовки течения воды. Они были сделаны с такой точностью, на которую способны разве что снимающие на скорости 100 кадров/с современные камеры. Обычно зрение человека воспринимает движение на скорости не более 60 кадров/с.

Специалисты надеются на основе ДНК понять, на чём основаны подобные способности. За это могли отвечать варианты генов KCNB1 и KCNV2, которые кодируют влияющие на скорость обработки визуальной информации белки калиевых каналов в сетчатке.