Обладателям этой видеокарты предлагается смириться или вернуть её в магазин

Несколько дней назад на форумах Reddit был опубликован пост. Его автор показал, что не может подключить 16-контактный коннектор питания к видеокарте ASUS ROG Matrix RTX 5090 из-за изъяна её дизайна. У карты стоимостью $4000 разъём оказался немного смещён в сторону от обычного положения, что затрудняет надёжное подключение.

Масштаб проблемы может оказаться небольшим, поскольку таких карт было выпущено всего около тысячи единиц. Тем не менее ASUS дала ответ на полученную жалобу:

После оценки наша команда инженеров сообщает, что расположение разъёма питания не строго по центру соответствует изначальному дизайну продукта, отвечая конструктивным и электрическим расчётам.

Автору поста на Reddit такой ответ вряд ли показался удовлетворительным, и карту он вернул. Избежать этого можно было бы при наличии материнской платы ASUS BTF с коннектором ASUS HPWR.

Выходящие ограниченным тиражом карты ROG Matrix не впервые становятся героями подобных новостей. Недавние статьи говорили о проблемах с качеством карт, что ASUS также отрицает.