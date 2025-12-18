Сайт Конференция
В 2025 году россияне стали чаще указывать в резюме умение работать с ИИ
За год количество обладателей этого навыка выросло на 167%

«Известия» публикуют результаты расследования портала «Авито Работы», согласно которому среди желающих найти новую работу число умеющих взаимодействовать с искусственным интеллектом значительно выросло. По мнению экспертов, к настоящему времени нейросети являются уже привычным рабочим инструментом во множестве сфер деятельности. Всё чаще работодатели надеются увидеть у соискателей хотя бы базовые навыки взаимодействия с искусственным интеллектом. Сами соискатели с целью увеличить свою ценность на рынке труда стремятся улучшать свои навыки взаимодействия с ИИ. При этом их зарплатные ожидания в среднем выросли на 16%.

По словам представителя Avito, в 2025 году с января по ноябрь количество вакансий, где необходим опыт работы с нейросетями, выросло на 31%. Этот опыт пригодится не только как рабочий инструмент, но и при поиске информации. 19% опрошенных при помощи ИИ ищут вакансии для трудоустройства.

По состоянию дел на начало декабря 9% ищущих работу людей с высшим образованием пользуются нейросетями для составления резюме. Среди соискателей с незаконченным высшим образованием и средним специальным образованием таких 8% и 6%.

Больше всего специалистов по работе с ИИ добавилось в маркетинге, рекламе и PR. Только за 2025 год число таких людей увеличилось на 177%. На 158% больше их стало в сегменте телекоммуникаций, всего на 2% меньше в продажах, 148% соискателей с навыками ИИ добавилось в искусстве и развлечениях.

#искусственный интеллект #работа #рынок труда #работодатели #известия
Источник: hi-tech.mail.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter