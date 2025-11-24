Домашние и дикие животные чаще прежнего страдают от ожирения, диабета и рака

Не только люди, но и все живые существа подвержены болезням. Учёные уделяют внимание исследованиям неинфекционных заболеваний (НИЗ) у людей, но не у животных. Теперь учёный-зоолог Антония Матарагка (Antonia Mataragka) из Аграрного университета Афин и её исследовательская группа занялись поиском методов улучшения мониторинга и лечения этих заболеваний. Поскольку животные и люди рядом сталкиваются с ростом зачастую одинаковых типов хронических заболеваний, эта работа может принести пользу и для людей, о чём рассказывает публикация в журнале Risk Analysis.

Причина общности заболеваний может быть в том, что люди и животные одинаково подвержены загрязнению, изменению климата и стрессу. Это может вызывать физиологические реакции, повышающие вероятность развития заболеваний. Ожирение может усугубляться от употребления в пищу высококалорийных человеческих отходов, а рак могут вызывать проникающие в окружающую среду химические вещества. Разрушение экосистем нарушает процессы в организме животных, которые зависят от определённых условий питания и укрытия. Это зачастую приводит к дефициту питательных веществ, нарушениям иммунной регуляции и эндокринным нарушениям.

В случае с домашним скотом и домашними животными риски ещё выше. Нахождение скота в стеснённых условиях обитания приводит к болезням, что снижает продуктивность и порождает экономические потери. Домашние животные часто сталкиваются с ожирением и диабетом, как и их хозяева. Количество животных с ожирением удвоилось из-за малоподвижного образа жизни, обилия лакомств и объедков со стола.

Нехватка ресурсов для ранней диагностики усугубляет проблему. Последствия этих заболеваний могут оказаться необратимыми, если обнаружить их слишком поздно. Поэтому Матарагка предлагает концепцию «Единое здоровье/Экоздоровье», призванную пристально следить за животными, людьми и окружающей средой для выявления наиболее значимых факторов развития НИЗ. Эпиднадзор может повысить вероятность ранней диагностики этих заболеваний, что повысит вероятность выздоровления.