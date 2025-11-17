Уровень выпуска годных чипов составляет 50-60%

Компания Samsung ранее сообщала о том, что запустила массовое производство пластин по техпроцессу GAA 2-нм. Теперь она назвала показатели производительности и эффективности этого техпроцесса следующего поколения.

По статистике за второй квартал, доля Samsung на рынке чипов составляет 7,3% против 70,2% у TSMC. Компания надеется начать получать прибыль от продажи чипов к 2027 году, в основе чего должен лежать как раз техпроцесс GAA 2-нм этой цели. Пока же было сказано, что по сравнению с 3-нм производительность выросла на 5%, а энергоэффективность на 8% при уменьшении площади чипов на 5%.

Прежде сообщалось, что Samsung достигла уровня выпуска годных чипов в 30%. Теперь компания утверждает, что смогла увеличить этот показатель до 50-60%. В результате можно увеличить производство пластин с прежнего ежемесячного объёма в 15 000 единиц.

Samsung уже получила заказы на производство чипов GAA 2-нм от двух крупнейших мировых производителей оборудования для майнинга криптовалют, MicroBT и Canaan, что составляет 10% от производственных мощностей Samsung. Также компания заключила многомиллиардную сделку с Tesla.