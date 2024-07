Вслед за Steam распродажи начались в игровом магазине Epic Games

Компания Valve недавно завершила ежегодную летнюю распродажу в цифровом магазине Steam. Вслед за ней подобную распродажу запускает популярный игровой магазин Epic Games Store. Здесь можно с большими скидками приобрести компьютерные игры разных жанров, масштабов и ценовых категорий. Распродажа продлится до 1 августа.

В рамках этой распродажи в Epic Games Store по сниженным ценам можно приобрести не только недорогие игры небольших разработчиков, но и крупные проекты класса AAA и недавно представленные игры. Среди них можно назвать Alan Wake II, FC 24, Avatar: Frontiers of Pandora, Red Dead Redemption II, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part I, Mortal Kombat 1, Horizon Zero Dawn, Uncharted Legacy of Thieves Collection. Полный список доступных в рамках распродажи игр можно посмотреть здесь.

В течение недели можно бесплатно получить новые игры Arcade Paradise и Maid of Sker. В следующий четверг вместо них бесплатно начнут предлагаться другие игры.

Что касается магазина Steam, там сейчас проводится мероприятие Steam Fighting Fest, сосредоточенное на файтингах. В их число вошли игры Dragon Ball Z Kakarot, For Honor, Mortal Kombat X, Streets of Rage 4, Soulcalibur, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle.