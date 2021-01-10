Трейлер демонстрирует возможности виртуальной реальности в VR версии Hitman 3 на PS
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Одной из интересных особенностей Hitman 3 также является то, что игроки могут войти в игру через виртуальную реальность. Для PS VR авторы подготовили не только ту часть, которая закроет трилогию в конце месяца, но и обе предыдущие части. Последний трейлер посвящен виртуальной реальности.
С гарнитурой можно будет побывать во всех известных местах. Таким образом, игроки могут вернуться на показ мод в Париже, почитать газету в Sapienza, промочить ноги на Мальдивах и, наконец, остановиться, например, на Хоккайдо.
Трейлер обещает захватывающий опыт, который подчеркивается самой сменой ракурса, ведь непривычно воспринимать эту игру от первого лица. Режим VR также привлекателен благодаря игровому процессу в Sandbox, где игрок в роли киллера может выполнять заказы несколькими способами.
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Приятно, что авторы не ограничились несколькими миссиями. В этом контексте можно вспомнить, например, No Man's Sky, потому что разработчики Hello Games также превратили всю игру в виртуальную реальность. Hitman 3 выйдет 20 января на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. На платформе ПК игра будет доступна только в Epic Games Store. Появится игра в Steam только спустя 12 месяцев.
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