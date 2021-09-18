Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 игр с максимальными требованиями к видеокарте и компьютерному оборудованию

Ваша видеокарта может не потянуть ультра-настройки в последних трёх
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Если вы скоромный владелец RTX 1660, не обладающий реальными мощностями, советуем не проверять всё нижеописанное на своём компьютере. Это может попросту сжечь несколько его комплектующих. Итак, приступим. Сегодня мы решили рассказать вам о 5 самых требовательных играх на ПК, для работы которых нужен топовый графический процессор нового поколения.

Project CARS 2
Первой же игрой с не самыми низкими запросами можно назвать авто-симулятор Project CARS 2. На рынке видеоигр он ценится как хорошо продуманный и качественно реализованный гоночный проект. В нём важна реалистичность, достичь которую можно только с GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX480. Именно они указаны в рекомендованных требованиях. Fps при этом ниже 60 не упадёт.

Metro: Exodus (Enhanced Edition)
Метро уже будет чуть помощнее. В принципе, в минимальных требованиях разработчики указали таких "старичков", как GTX 970 или HD 7870, однако, если вы хотите полностью насладиться атмосферой подземного города и всех ужасающих событий на поверхности, лучше бы играть в неё на RTX 3080: она полностью справляется с игрой в 4K на экстремальных настройках.

Battlefield V
Графика 2018 года, когда игра вышла в свет, до сих пор впечатляет любителей шутеров. Протестировав игру на RTX 2080 в многопользовательском режиме с ультра-настройками и 4K, энтузиасты выяснили, что для адекватной игры без проседаний fps до 22, им понадобится что-то более мощное.

реклама

Cyberpunk 2077
Знаменитый Киберпанк, как выяснилось, стоит не на первом месте. Игра безусловно является одной из самых требовательных: 4K разрешение с трассировкой лучей и максимальными настройками предполагает наличие у геймера как минимум RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT. Карты линейки RTX 20 не справляются.

Deathloop
Первой место можно спокойно отдать тайтлу под названием Deathloop. Релиз игры состоялся совсем недавно – 14 сентября. Более-менее приемлемая по качеству картинка требует видеокарты RTX 2060. На ней играть вполне можно. Максимальные настройки графики обеспечить может только флагманская RTX 3080 или RX 6800 XT.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
9
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
17
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
28

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 120
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
109
AMD просит обновить драйверы для CPU Ryzen всех поколений из-за обнаруженной критической уязвимости
136
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
7
Энтузиаст превратил Linux Ubuntu в Windows 11, а новая ОС набирает популярность среди пользователей
50
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
35
AMD Next-Gen RDNA 3 и RDNA 4: повышение производительности более чем на 50% и повышение цен
26
Энтузиасты сравнили «бету» Call of Duty Vanguard на PlayStation 5 и Xbox Series X|S
8
Доходы майнеров Эфира снижаются – возврат вложений в ферму из GeForce RTX 3080 затянется на 2 года
15
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
62
Специалисты обнаружили новое вредоносное ПО, которое использует подсистему Windows для Linux
5
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
20
Криптомонета GALA за шесть дней торгов на Binance показала рост более чем в 5 раз
27
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
91
Xiaomi Redmi 10 В Европе – 50-Мп камера, Helio G88, NFC и ёмкий аккумулятор по цене от 180 евро
1
Появилось фото реального процессорного разъёма Intel LGA 1700
10
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
46
Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа
23
Стратегия в духе Civilization и стимпанковый RPG-боевик: детали новых игр от inXile и Oxide Games
+
Microsoft собирается приобрести ещё одну игровую студию уровня Bethesda — так говорит инсайдер
1
Блогеры обнаружили в заброшенном доме редкие картриджи для игровых приставок на 100 000 долларов
4

Популярные статьи

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
60
10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили, часть 2
16
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Осенняя распродажа – Windows 10 Pro на всю жизнь за 1072 рубля
3D-графика в играх. Часть 2: Лучшие игровые движки современности
17
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Как сделать бэкап и для чего он нужен
23
Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта
20
Электромагнитные наводки и почему экранировка важна - AOC Q2778VQE (TN) и сравнение с Q2577PWQ (IPS)
12
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
9

Сейчас обсуждают

Влад Gray
00:45
Как раз в апреле продал свою 1050ti за 12 косарей, думал продавать буду долго, не успел объявление подать, прибежал студент какой то, сторговал 300 рублей, забрал и радостный убежал. Если уж брать 105...
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
Bryant333
00:39
Вроде не первое апреля.
Инсайдер намекнул на то, что Quantic Dream готовит игру по «Звёздным войнам»
Arthur Andreevich
00:38
И около 2 миллионов человек умерло от коронавируса за прошлый 2020 год а кошмарят так будто пандемия страшнее атомной войны
2 млн человек умерло на рабочем месте в 2020 г, в том числе при добыче сырья для электроники
Влад Gray
00:37
Как ни статья от проглота, так сенсация, то на 10 процентов подорожало, то на 10 процентов подешевело. И так каждый день, прямо деда Щукаря из Поднятой целины вспомнил, у него то же все про 10 прОцент...
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
Микола Герун
00:35
Дядя с тьотей правят балом пока!!!
AMD откажется от выпуска бюджетных видеокарт до $300 и перейдёт на флагманы и APU – Wccftech
Юра Духович
00:31
если бы они жрали больше, у них бы были те же проблемы что и у майнеров, огромные счета по электроэнергии и они вынуждены переезжать в страны где она дешевле, чтобы поиграть
Майнинг биткоинов вырабатывает 30 тысяч тонн электронного мусора и 23 миллиона тонн углекислого газа
al3d
00:31
Ну интеле дырок больше. Да и сами дырки шире...
AMD просит обновить драйверы для CPU Ryzen всех поколений из-за обнаруженной критической уязвимости
Lavr Kanukov
00:28
купил в начале августа готовый комп на асус сторе за 125, ryzen 5600x, 16gb ram, rtx3070, прошел месяц и 3070 уже стоит как весь мой комп)
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
al3d
00:27
При этом за оверпрайс. Они явно скучают по люто завышенным ценам на процы Интел...
AMD просит обновить драйверы для CPU Ryzen всех поколений из-за обнаруженной критической уязвимости
Xacku
00:27
Облачный гейминг, консоли и ноутбуки еще есть. Я бы лучше xbox series s взял, за 27000 и сидел ждал снижения цен. А так имею 1060 3gb и не собираюсь покупать новую карту, пока они не будут стоить копе...
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем