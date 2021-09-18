Если вы скоромный владелец RTX 1660, не обладающий реальными мощностями, советуем не проверять всё нижеописанное на своём компьютере. Это может попросту сжечь несколько его комплектующих. Итак, приступим. Сегодня мы решили рассказать вам о 5 самых требовательных играх на ПК, для работы которых нужен топовый графический процессор нового поколения.

Project CARS 2

Первой же игрой с не самыми низкими запросами можно назвать авто-симулятор Project CARS 2. На рынке видеоигр он ценится как хорошо продуманный и качественно реализованный гоночный проект. В нём важна реалистичность, достичь которую можно только с GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX480. Именно они указаны в рекомендованных требованиях. Fps при этом ниже 60 не упадёт.

Metro: Exodus (Enhanced Edition)

Метро уже будет чуть помощнее. В принципе, в минимальных требованиях разработчики указали таких "старичков", как GTX 970 или HD 7870, однако, если вы хотите полностью насладиться атмосферой подземного города и всех ужасающих событий на поверхности, лучше бы играть в неё на RTX 3080: она полностью справляется с игрой в 4K на экстремальных настройках.

Battlefield V

Графика 2018 года, когда игра вышла в свет, до сих пор впечатляет любителей шутеров. Протестировав игру на RTX 2080 в многопользовательском режиме с ультра-настройками и 4K, энтузиасты выяснили, что для адекватной игры без проседаний fps до 22, им понадобится что-то более мощное.

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Cyberpunk 2077

Знаменитый Киберпанк, как выяснилось, стоит не на первом месте. Игра безусловно является одной из самых требовательных: 4K разрешение с трассировкой лучей и максимальными настройками предполагает наличие у геймера как минимум RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT. Карты линейки RTX 20 не справляются.

Deathloop

Первой место можно спокойно отдать тайтлу под названием Deathloop. Релиз игры состоялся совсем недавно – 14 сентября. Более-менее приемлемая по качеству картинка требует видеокарты RTX 2060. На ней играть вполне можно. Максимальные настройки графики обеспечить может только флагманская RTX 3080 или RX 6800 XT.







