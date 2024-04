Первоначальный вариант уже вычеркнут из списка догадок.

Фанаты Grand Theft Auto 6, похоже, точно определили актера озвучки главного героя игры, Джейсона.

С момента выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6 в декабре фанаты серии тщательно анализировали кадры в поисках скрытых деталей и пасхалок.

Одна из главных тем для спекуляций связана с именами актеров, озвучивающих двух главных героев, Люсию и Джейсона. Некоторые предполагают, что Джейсона может озвучивать Трой Бейкер, известный по ролям в The Last of Us и Far Cry 4.

Несмотря на то, что Джейсон произносит в трейлере всего одно слово ("Trust"), фанаты были уверены, что главная роль досталась именно ему. Однако ранее на этой неделе Бейкер уточнил, что не имеет отношения к Grand Theft Auto 6.

В связи с этими обстоятельствами внимание фанатов переключилось на других кандидатов. На скриншоте, опубликованном на сабреддите GTA 6, можно увидеть резюме нью-йоркского актера Грегори Коннорса, в котором указана главная роль в игре Rockstar, выход которой запланирован на 2025 год.

После публикации на Reddit Коннорс удалил из своего резюме всю информацию, что еще больше усилило спекуляции вокруг его роли в игре.