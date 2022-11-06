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Недавно я решил улучшить охлаждение на одном из своих системных блоков с 5950Х. Он всё лето трудился на частично застеклённом балконе, после чего я занёс его домой и обнаружил страшное:

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На кулере ID-COOLING SE-914-XT BASIC образовалось серое нечто. Такого у меня за четверть века работы с компьютерами никогда не бывало. Но и опыта работы ПК на балконе у меня тоже раньше не было.

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Снаружи это безобразие не было заметно и я думал, что с охлаждением процессора относительно всё в порядке. А температуры на процессоре в 90°С я списывал на лето и то, что на балконе просто очень жарко.

Так как процессор у меня постоянно загружен, перемещение системного блока в жилое помещение привело к заметному повышению общего уровня шума (жена сказала, что шум ей стал мешать спать).

Шумел штатный вентилятор на ID-COOLING SE-914-XT. Всё-таки работа штатного вентилятора кулера на максимальных оборотах (2200 об/мин) сильно выделялась на фоне других более тихих вентиляторов.

Я попробовал заменить штатный вентилятор кулера на более тихий Noctua NF-A9x14 PWM. Шум от вентилятора при этом уменьшился (не очень сильно), но температура процессора под нагрузкой достигла 92°С (в закрытом корпусе Jonsbo V8). В принципе это логично, так как максимальные обороты у Noctua NF-A9x14 PWM такие же (2200 об/мин), как у штатного вентилятора ID-COOLING SE-914-XT, но воздушный поток у него в полтора раза ниже: 29,7 CFM Noctua NF-A9x14 PWM у против 45,8 CFM у штатного вентилятора ID-COOLING SE-914-XT.

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Поэтому, я решил кардинально улучшить охлаждение процессора.

Хоть у меня уже есть в наличии хорошая система жидкостного охлаждения A-Data XPG LEVANTE 360, которая осталась у меня после неудачной попытки собрать две системы с 5950Х в одном корпусе, в этот раз я решил обзавестись хорошим воздушным процессорным кулером. А так как у меня вместе с двумя другими 5950Х уже примерно год трудятся кулеры Noctua NH-D14, я решил начать поиск аналогичного кулера. Данный кулер (Noctua NH-D14) сейчас можно найти только на Авито, потому что он уже снят с производства.

Обычная стоимость Noctua NH-D14 на Avito находится в диапазоне цен от 4 до 8 тысяч рублей (в зависимости от состояния кулера и щедрости продавца). В процессе поиска D14, я решил посмотреть, почём нынче стоит актуальный Noctua NH-D15.

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Обычная стоимость Noctua NH-D15 на Авито находится в диапазоне цен от 6 до 20 тысяч рублей. При этом стоимость версии Chromax.black (в черном цвете) находится ближе к верхней границе этого диапазона.

В этот раз мне повезло - я нашёл радиатор от Noctua NH-D15 Chromax.black за три тысячи рублей. Пара подходящих вентиляторов для него (Noctua NF-A15 HS PWM Chromax) у меня была в наличии. Поэтому, убедившись, что в комплекте с радиатором есть все необходимые крепления, я заказал данный радиатор. Еще в 400 рублей обошлась доставка.

Получив необходимое я приступил к сборке.

Вес радиатора Noctua NH-D15 Chromax.black составляет почти 1 килограмм.

По сравнению с радиатором ID-COOLING SE-914-XT, радиатор Noctua NH-D15 более чем в 2 раза тяжелее (988 гр. против 453 гр.)

Для начала я попробовал собрать систему в корпусе Jonsbo V8. В процессе сборки я обнаружил, что хоть по высоте кулер Noctua NH-D15 Chromax.black помещается в этом корпусе, но только в положении, когда вентилятор кулера будет выдувать нагретый воздух в закрытую боковую поверхность.

Ниже две фотографии, где я постарался показать, в чём проблема с Jonsbo V8 и Noctua NH-D15:

В этом (предпочтительном) положении радиатор кулера нельзя разместить на процессоре, так как радиатор упирается в боковую поверхность корпуса.

В этом положении радиатор кулера можно разместить на процессоре, но воздушный поток будет направлен в закрытую боковую поверхность корпуса (и практически весь нагретый воздух останется внутри корпуса).

Поэтому я решил попробовать впихнуть Noctua NH-D15 в компактный корпус Cougar QBX KAZE.

Размеры данного корпуса составляют 180x299x386 (мм). Максимальная заявленная высота радиатора процессора для установки в этот корпус составляет 105 мм.

Высота радиатора Noctua NH-D15 составляет 165 мм.

В процессе сборки пришлось применить немного больше усилий, чем обычно. Также один из четырёх винтиков для крепления материнской платы к корпусу пришлось закрутить пальцами, потому как устанавливать в корпус необходимо было материнскую плату с предварительно установленным кулером, а кулер перекрывал доступ отвёрткой к винтику. Еще потребовалось повозиться с установкой вентилятора на кулер (работать надо было через отверстие крепления силового разъема на задней поверхности корпуса, а размер этого отверстия всего 35 на 25 мм).

В итоге у меня всё получилось !!!

И пусть при этом кулер немного выпирает за пределы боковой поверхности, что мешает закрыть боковую крышку. Это даже к лучшему, так как повышает общую эффективность охлаждения процессора. Кроме того, верхнюю панель корпуса я и не собирался устанавливать по той же причине увеличения эффективности охлаждения.

После установки Linux Debian и запуска вычислительной нагрузки я получил температуры процессора на 5-15°С ниже, чем на двух других 5950Х под Noctua NH-D14. При этом все три 5950Х под нагрузкой потребляют по 140 Вт.

В частности сейчас, в корпусе Phanteks Enthoo 719 (на фото - слева) c шестью корпусными вентиляторами температура процессора 5950X под Noctua NH-D14 составляет 71°С. В корпусе Corsair C70 (на фото в центре) без корпусных вентиляторов температура процессора 5950X под Noctua NH-D14 составляет 81°С.

А в корпусе Cougar QBX KAZE температура процессора 5950X под Noctua NH-D15 составляет всего 64°С.

Возможно мой опыт сборки компактной числодробилки будет кому-то полезен.

Так как корпус Cougar QBX KAZE сейчас найти в продаже проблематично, мою сборку будет сложно повторить. Но, весьма вероятно, что аналогичным образом можно установить кулер Noctua NH-D15 или любой другой воздушный супер-кулер в имеющийся сейчас в продаже Mini-ITX корпус Cougar QBX:

Корпус Cougar QBX black Mini-ITX Данный корпус (Cougar QBX) имеет компактные размеры (178х384х291 мм), позволяет установить обычные ATX блоки питания (длиной до 140 мм) и двух-слотовые видеокарты (длиной до 350 мм) и при этом новый стоит менее 5000 рублей. Что выгодно его выделяет среди других mini-ITX корпусов.

А еще и Cougar QBX KAZE и обычный Cougar QBX можно поставить вертикально на переднюю стенку корпуса, что позволит сильно сэкономить место на рабочей поверхности (что собственно хорошо видно на одной из фотографий выше).

Спасибо за внимание!