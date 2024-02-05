В поисках оптимального компьютерного корпуса за последние несколько лет я перепробовал несколько разных корпусов: Corsair Vengeance C70, Phanteks Enthoo 719, DeepCool Matrexx 55, Cougar QBX Kaze, SilverStone ALTA G1M.

Недавно я приобрёл компьютерный корпус SSPrise Lite (далее - SS Prise) от российского производителя PridePC и сегодня собрал в нём ПК.

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Корпус поставляется к картонной коробке.

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Внутри коробки корпус упакован в пупырчатую плёнку. С корпусом поставляется инструкция по сборке, поддерживающее крепление для установки карт расширения (и видеокарты) и пакетик с винтами крепления и небольшим ключом под шестигранник.

Цена корпуса на текущий момент: 4490 рублей (на Авито). Купить его можно на Авито или на Ozon.

Также опционально к корпусу можно купить крепление для установки радиатора системы жидкостного охлаждения длиной до 240 мм.

С учётом опционального крепления для СЖО корпус обошёлся мне в 5000 рублей (самовывозом).

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Корпус SS Prise (справа, пока в упаковке), в сравнении с компактным корпусом SilverStone ALTA G1M (слева):

Корпус SS Prise (справа, пока в упаковке) в сравнении с корпусами SilverStone ALTA G1M (в центре) и Corsair Vengeance C70 (справа):

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Корпус SS Prise - вид спереди:

Корпус SS Prise - вид сзади:

Вплёнке корзина на три жёстких диска 3,5"

Жесткие диски я в этом корпусе использовать не планирую, поэтому корзину я убрал.

Разъёмы для подключения к материнской плате: USB 3.0 (большой синий), а также Power On и Power Led (оба в одной оплётке)

Корпус SS Prise (справа) в сравнении с корпусами SilverStone ALTA G1M (в центре) и Corsair Vengeance C70 (справа):

Вид сверху:



Приложил рядом блок питания Seasoniс TX-850. Данный БП в длину 17 см и без снятия разъёмов из корпуса в корпус не войдёт.

Для сравнения, Seasoniс TX-850 длиной 17 см (справа) рядом с более компактным Seasonic Focus 750 Platinum длиной 14 см.

Блок питания после установки в корпус. Блок питания нормально держится на 4 винтах:

Между нижней поверхностью корпуса и блоком питания есть расстояние порядка 1 см. В дальнейшем думаю стоит подложить что-то под левый край БП, чтобы снизить нагрузку на винты.

Корпус со снятыми разъёмами - вид спереди.

Корпус поставляется с установленными девятью стойками для установки материнской платы стандарта ATX. В стойках уже вкручены винты под шестигранник. Так как у меня microATX материнская плата, две стойки я перекрутил, а одну убрал.

При установке материнской платы выяснилось, что винты от корпуса SilverStone ALTA G1M (на фото слева), не подходят к стойкам от корпуса SS Prise (в центре). Комплектные винты под шестигранник от корпуса SS Prise (на фото справа) я не использовал и заменил их на другие (на фото в центре).

Собранный компьютер в сборе - первое включение:

В корпусе над блоком питания я разместил 8-ми портовый коммутатор.

Попробовал несколько вариантов расположения кнопки включения:

Для эстетики, чтобы кнопка включения не выделялась голубым пластиком, я обмотал её чёрной изолентой.

С этой же целью, образовавшиеся после изъятия кнопки включения и разъёмов USB отверстия в корпусе закрыл наклейками от процессора и материнской платы.

Корпус SS Prise в сравнении с корпусом Cougar QBX Kaze (на фото впереди):

Корпус можно использовать для размещения различных предметов. На производительность компьютера это не влияет :)

Корпус в интерьере:

В дальнейшем я планирую установить в этот корпус мощную видеокарту и, возможно, систему жидкостного охлаждения.

Конфигурация компьютера:

Процессор: AMD Ryzen 9 7950X

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15 с одним вентилятором Noctua NF-A15 HS-PWM (1500 rpm)

Термопаста: Noctua NT-H2

Оперативная память: 4 небинарных модуля DDR5-5600 по 48 ГБ каждый. Суммарный объём памяти - 192 ГБ.

Материнская плата: MSI B650M Mortar Wi-Fi

Твердотельный накопитель SSD NVME Samsung 980 Pro 2 TБ

Блок питания: Seasonic TX-850

Операционная система: Windows 10 Pro

Версия BIOS материнской платы: последняя - от 2024-01-24 7D76vAB4 beta AGESA ComboPI 1.1.0.2b.

В указанной конфигурации штатная частота оперативной памяти составляет 3600 МГц.

Температура процессора ограничена в BIOS через PBO до 85°C. Штатно данный процессор может работать при температуре до 95°C

Результаты тестирования показали, что корпус SS Prise идеально подходит для целей разгона:

Разгон ОЗУ на 33% от штатной частоты, 968 GFlops в LinX, до 174 Вт на воздухе при 85°C на процессоре!При работе обеспечивается естественное охлаждение компонентов за счёт конвекции. Шум от компьютера при обычном использовании (YouTube, Excel, Word, Chrome) не превышает естественный уровень шума жилого помещения. Фактически в корпусе работает только один вентилятор процессорного кулера!

Выводы:

За 5000 рублей - это, пожалуй, лучший корпус для размещения на столе (из имеющихся у меня).

P.S. Инструкция к корпусу SS Prise.

P.P.S. Пока писал, заметил, что блок питания установлен вентиляционной решёткой вверх. Но может это и к лучшему в текущей конфигурации (нет видеокарты, потребление не больше 250 Вт, блок питания может работать в полупассивном режиме до нагрузки в 400 Вт). Всё тепло от блока питания будет естественным образом выходить наверх через вентиляционную решётку. Может в будущем, при установке видеокарты, я его переверну, и тогда под него точно надо будет что-то подложить.

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Пишите, что думаете по поводу данного корпуса.