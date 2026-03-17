Многие находят в этом отличный способ заработать

Пользователь смартфона Samsung Galaxy S26 с развитым финансовым мышлением обнаружил способ пополнить свой бюджет на приличную сумму за счет южнокорейского производителя. Для этого необходимо всего лишь обратиться в службу поддержки Samsung и сообщить, насколько вы недовольны приобретенным аппаратом.

Согласно заявлениям Samsung, линейка Galaxy S26 Ultra обречена на успех и гарантированно станет хитом, о чем свидетельствуют рекордные цифры продаж. Однако, какая бы бравада ни звучала из уст руководителей, ситуация может пойти не совсем по плану.

Точнее, она уже начала меняться не в лучшую сторону, поскольку множество новоиспеченных пользователей флагмана начали оформлять его возврат. Чтобы отговорить последних от совершения отказов и сохранить лицеприятную статистику, Samsung начала прибегать к различным уловкам.

Схема заключается в том, что пользователь обращается в службу поддержки, где выкладывает свое недовольство и указывает, почему опыт приобретения Galaxy S26 Ultra не соответствовал его ожиданиям. Спустя некоторое время Samsung предложит бонус в размере $250, чтобы побудить его не возвращать смартфон.

Действия Samsung можно понять, так как в последнее время мобильное подразделение испытывает значительное падение доходов. Операционная маржа за год упала с 11% до 1-3%, а сотрудникам приходится идти на различные компромиссы, включая добровольный выход на пенсию и запрет для руководителей с должностью ниже вице-президента летать бизнес-классом, если полет длится менее 10 часов.

Так что сохранение уровня продаж остается важным для Samsung. Сколько продлится аттракцион невиданной щедрости, неизвестно, но, видимо, до тех пор, пока не будет признана ошибочность выбранной стратегии. Альтернативой на данный момент может стать покупка Galaxy S26 Ultra на Amazon, где к смартфону предлагается подарочная карта на $200.