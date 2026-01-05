Видеокарта для истинных ценителей компьютерного железа

Свершилось то, чего ждали самые прожженные энтузиасты от мира ПК и зажиточные геймеры. MSI наконец официально анонсировала, пожалуй, самую топовую видеокарту GeForce RTX 5090. Она вошла в серию Lightning, которая объединяет наиболее эксклюзивные и производительные версии графических ускорителей от MSI.

Как можно понять, предыдущая модификация под названием MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER не была окончательным вариантом. Ее система охлаждения была специально адаптирована для покорения рекордной частоты в 3,75 ГГц, что на 100 МГц выше, чем у GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC V2.

Окончательная версия MSI GeForce RTX 5090 Lightning вышла только сейчас, и производитель не поскупился на слова, чтобы описать преимущества своего творения. В пресс-релизе мелькают такие словосочетания, как «высочайший класс», «непревзойденная производительность» и «исключительная стабильность».

Кроме внушительной 40-фазной системы питания, MSI GeForce RTX 5090 Lightning получила фирменную компактную систему жидкостного охлаждения с повышенной эффективностью. Ее отличительной особенностью стала интегрированная помпа, а также наличие осевого вентилятора с повышенным статическим давлением.

Кроме того, на поверхности кожуха размещен дисплей, который доступен для обзора при вертикальном монтаже видеокарты. Энергопотребление MSI GeForce RTX 5090 Lightning составляет 1600 Вт, но BIOS XOC позволяет расширить лимит до 2500 Вт.