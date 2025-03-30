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Razg0n
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
Смартфон стал работать быстрее, благодаря программным оптимизациям в прошивке

Компания Samsung продолжает неустанно работать над полировкой новой прошивки One UI 8 для своих смартфонов. И первым устройством, которое ощутило на себе все преимущества обновления, стал Samsung Galaxy S25. Результаты его прогона в Geekbench 6 были замечены в сети.

В сообществе ожидают, что остальные две модели также скоро появятся в базе бенчмарка. На данный же момент, Galaxy S25 демонстрирует внушительный прирост производительности с One UI 8, составляющий до 32%, по сравнению с One UI 7 предположительно за счет внедрения различных программных оптимизаций в коде прошивки.

Протестированный аппарат под идентификатором SM-S931B оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работающим в паре с 12 ГБ ОЗУ. Конечно, его появление в базе данных Geekbench 6 не удивительно. Более примечательной является разница в однопоточном и многопоточном тесте между One UI 8 и One UI 7.

В однопотоке Galaxy S25 с One UI 8 показывает результат в 3057 баллов. В то же время данный смартфон с One UI 7 набирает только 2314 баллов. В итоге получается прирост в 32,1% от перехода с прошивки на базе Android 15 на более свежую, построенную на основе Android 16. Вместе с тем, многоядерный тест демонстрирует прибавку в 8,2%: 9909 баллов с One UI 8 против 9158 с One UI 7.

Таким образом, с обновлением прошивки приложения станут работать быстрее, а фоновые задачи будут расходовать меньше ресурсов CPU и GPU, делая систему более плавной и отзывчивой.

#samsung #смартфон #программное обеспечение #galaxy s25 #one ui 8
Источник: wccftech.com
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