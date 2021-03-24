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Я, как и большинство детей, живших в 80-ых и 90-ых годах прошлого века, застал эпоху зарождения гейминга в нашей стране. Слова «гейминг» тогда ещё не существовало в наших краях. До появления компьютеров и игровых приставок мы "были вынуждены" играть в лапту, «сифу», в футбольный «квадрат», лазать по гаражам, умудряясь не свернуть себе шею, лизать «жопки» муравьёв, надувать через тростинку лягушек, жевать гудрон, кидаться колючками репейника, кататься на плотах по затопленным котлованам на стройках, «стыбзив» с тех же самым строек некоторые, плохо лежащие стройматериалы. Стены домов в нашем квартале были исписаны стрелками, по которым казаки преследовали коварных разбойников. Когда мы взрывали во дворе пугачи или бутылки с кирабитом, то проходящие мимо бабульки с авоськами в руках кричали на нас самыми изысканными выражениями, пополняя наш словарный запас. А чего стоит кинутый по асфальту в вечернем сумраке кусок кремния, найденный в троллейбусном депо! Летом мы колесили на своих «Орлёнках» по всему городу, ведь слова «пробка» тогда тоже не было, как и хоть сколько-нибудь значимого потока машин. Велики подвергались глубокой модернизации с помощью синей изоленты, оплётки от авторулей, деревянных бельевых прищепок и почтовых открыток. Оказавшись в другой части города, можно было нарваться на вопрос: «Ты с какого района?». А в случае отсутствия консенсуса, вполне мог состояться «махач», по результатам которого дома можно было ощутить неожиданный резкий прилив крови к своему уху. А про пионерские лагери вообще можно написать целую книгу, но сегодняшняя тема немного другая. Упомяну лишь, что по приезду в лагерь всех обязательно проверяли на наличие вшей, и в своём первом бумажном письме маме я с радостью доложил, что «Швов у меня не обнаружили» (дословно). Да что мы только не делали! Может показаться, что большинство из нас были какими-то сущими хулиганами, но это не так. В общем, и трава была зеленее, и небо голубее, и солнце ярче, а время тянулось медленнее.

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Кажется, я на минуту отвлёкся. О чём это я? Ах, да, Спектрум, игровые приставки и видеоигры (или просто «игры»)! Именно так они тогда и назывались. «Консоли», «ААА-проекты» и прочие маркетинговые названия обозначились гораздо позже.

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На нашем сайте уже вспоминались игровые приставки Dendy, Sega Mega Drive и бытовой компьютер ZX Spectrum, за что авторам статей о них я очень благодарен! Я прошел все стадии формирования компьютерного энтузиаста в таком порядке: сначала Спектрум, затем Денди, потом Сега. А после пошло-поехало! Но мы совсем забыли о двух приставках, которые не получили такой же массовости, как три вышеупомянутые устройства – это Super Nintendo и 3DO. О причинах такой не максимальной популярности чуть позже. Приставку Super Nintendo я приобрел уже в достаточно «зрелом» возрасте, примерно в 17 лет. К тому времени я уже давно продал свой Спектрум и приставки и немного отошел от игр, окунувшись в студенчество. И это был мой первый приступ то ли ностальгии, то ли желания узнать, что я пропустил, не имея такой приставки раньше. Вот это я и предлагаю сегодня сделать – узнать, что мы пропустили! Моя Super Nintendo была глубоко б/у и я купил её, потому что она продавалась по очень заманчивой цене через газету «Из рук в руки». Panasonic 3DO у меня не было, но в неё я не раз играл у своего друга.

Итак, по порядку. Игровая приставка Super Nintendo (SNES) - это 16-битная приставка стала следующим массовым поколением игровых систем от компании Nintendo. Предыдущую 8-битную мы знаем под названием Dendy (клон Famicom/NES). В техническом плане SNES была конкурентом 16-битной Sega Mega Drive (SMD).

Слева приставка Sega Mega Drive. Справа Super Nintendo.



Если говорить о первом визуальном восприятии, то по сравнению с Сегой, Супер Нинтендо была выполнена на мой взгляд более качественно. Пластик её корпуса и джойстика был лучше. Когда я принёс её домой и тщательно рассмотрел, то мне она показалась каким-то технологическим совершенством. SNES была выпущена в далёком 1990 году и продавалась по цене 210$ (как бы сейчас сказали – рекомендованной). У нас разброс цен был, как всегда, большой, но могу точно сказать, что она была дороже Сеги. Да и появилась она у нас, по моим воспоминаниям, позже своего конкурента.

Супер Нинтендо базировалась на разработанном специально для неё 16-битном процессоре Ricoh 5A22.

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Входная тактовая частота составляла около 21,3 МГц. Впечатляет, правда? Особенно, по сравнению с процессором Motorola 68000 у Сеги, работающем с частотой 7.61 МГц. Но все не так просто. Процессор SNES работал с переменной скоростью передачи данных по шине: 3,55 МГц; 2,66 МГц или 1,77 МГц и до сих пор бытует мнение, что процессор SNES был менее производительный, чем у SMD. Слабость центрального процессора у Супер Нинтендо в самых «тяжелых» играх компенсировалась установкой в картридж дополнительного чипа, так называемого «сопроцессора».

Картридж Super Nintendo

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Вот здесь японцы и подложили мину замедленного действия. Ведь такие картриджи были существенно дороже картриджей для Сеги. Я говорю именно о нашем рынке приставок. Не знаю, как в реальности обстояли дела в других странах, но у нас это сыграло роковую роль для приставки. Зато со звуком и графикой у SNES всё было в порядке! У SNES было больше оперативной памяти, а графический блок, состоящий из двух микросхем, выдавал картинку до 512х478 пикселей с количеством цветов 32 768 против 320х240 пикселей (64 цвета, 512 оттенков) у SMD. Звук в Super Nintendo формировали процессоры Sony SPC700 и Sony DSP и технически он был лучше, чем у Сега. Но приставка Sega Mega Drive умудрялась настолько эффективно использовать ресурсы своего железа, что чаще всего превосходила SNES во всём: и в динамичности игр, и в красочности графики, и в звуке. Конечно, я имею в виду личное восприятие.





Картриджей для Денди и Сеги было просто море! И в первую очередь на руках у игроков, которые ими непрерывно менялись. Тогда как для SNES более дорогие картриджи чаще всего надо было покупать, ведь почти у всех были Сеги. Вот по этим причинам отличная игровая приставка Super Nintendo и не «зашла» на пьедестал популярности в нашей стране. Но всё же, я не могу назвать Super Nintendo прямо-таки провальной в России! А в Северной Америке она была номером один, потеснив даже SMD.





Сегодня, желающие поностальгировать игроки с многолетним игровым опытом за плечами, могут просто установить эмулятор SNES и попробовать пройти любую любимую игру. Попробовать могут, а вот пройти вряд ли. «Тру олдфаги» ещё смогут найти Super Nintendo на Авито. Но для комплекта им не помешает докупить и кинескопный телевизор. Ведь вид почти квадратного изображения с огромными пикселями на какой-нибудь 40-дюймовой панели ничего кроме ужаса не вызовет, как мне кажется.





Фото с сайта объявлений Авито

Как видите, расхваленный мною пластик у некоторых экземпляров стал совсем непрезентабельным. Игровая индустрия знает о наличии ностальгирующих игроков, поэтому в 2017 году была выпущена Nintendo Classic Mini с HDMI подключением к телевизору.

Лично у меня, когда я увидел этот продукт, промелькнула только одна мысль: «Не, это не то!». Пусть прошлое остаётся в прошлом! Сейчас у меня компьютер с RTX 3070. И иногда, когда я думаю, что она стоит как возвращаемая часть ракеты Falcon 9, то мне кажется, что мир сошёл с ума! Но бизнес, есть бизнес, и игровая индустрия разрослась в настоящего многомиллиардного монстра с дефицитными игровыми консолями, дорогим компьютерным железом, играми на смартфонах и, прости господи, майнингом. К слову, и тогда приставки и картриджи к ним тоже не продавались на развес. Всё это удовольствие стоило отнюдь не дешево. Многим детям нужно было в совершенстве овладеть искусством «выклянчивания» и проявить себя «хорошим мальчиком», чтобы родители решились на покупку игровой приставки, нещадно сажающей кинескоп единственного в доме телевизора.

"Посаженный" игровой приставкой кинескоп телевизора (по версии родителей)

А что с играми на Super Nintendo? О, они конечно же были потрясающими! Но не все. Моя коллекция составляла всего около 15 картриджей. Эти игры я переиграл примерно за год и после продал весь комплект, так как голодному студенту срочно потребовались деньги. После продажи студент не перестал быть голодным, так как 16-битные приставки уже окончательно отмирали и старые модели стоили не особо дорого. Позже у меня была ещё Sega Dreamcast, но сравнительно недолго. А затем я постепенно практически полностью превратился в закоренелого «ПК-боярина». Больше приставки я не покупал, но играть на них я конечно же не перестал.

Отличных игр для Super Nintendo было не мало. Я вспомню лишь некоторые из них, в которые играл я. С другом я рубился в различные версии Street Fighter.

Понравилась мне и графически очень скудная, но зато практически по-настоящему 3D игра - Star Fox.

Но больше всего графикой и звуком меня впечатлила серия игр Donkey Kong Country. Мне кажется, именно в этой серии из приставки выжали максимум. В картридже с играми этой серии уж точно стоял тот самый «сопроцессор». Несмотря на то, что по сути это был заурядный платформер, обезьяну в галстуке я запомнил. Ну а какие игры тогда не были платформерами? Да почти все ими были!



Вот и наступила очередь почтить память игровой приставки 3DO Interactive Multiplayer.

Мы входим в пещеру, где в летаргическом сне, в древнем саркофаге лежит приставка 3DO, охраняемая страшным драконом. Путь в пещеру нам преграждают два злобных тролля. Стоп! Святая корова! Это не та игра и популярна она была не у нас.

Фрагмент из сериала «Теория большого взрыва»

У нас игровая приставка 3DO Interactive Multiplayer была уделом скорее избранных. Она выпускалась в середине 90-ых компаниями Panasonic, Sanyo, Creative и Goldstar. Кстати, Goldstar - это ныне LG, после слияния. Я видел только версию Panasonic 3DO.

Выглядит приставка строго, но шикарно, как вся настоящая аудио-видео техника японского производства тех времен. Её цена составляла около 600$ на момент выхода. Помните Super Nintendo, которая стоила 210$ и казалась слишком дорогой? Хорошо. Тогда на этом про приставку 3DO мы закончим. Спасибо за внимание! До свидания!

Всё же продолжим. 3DO была первой приставкой в CD-приводом, которую я видел. Точнее, до неё я вообще не видел ни CD-привода, ни самих CD. Какая дремучесть! И это в то время, как наши космические корабли бороздили просторы вселенной! 3DO была у моего друга. Приставка имела 32-разрядный процессор ARM60 с RISC-архитектурой, работающий на частоте 12,5 Мгц, и два графических сопроцессора. Сам поражаюсь частотам, на которых работали процессоры тех времен! У приставки было 2 мегабайта ОЗУ и 1 мегабайт видеопамяти. Серьёзный зверь! У того же ZX Spectrum было всего 48 килобайт ОЗУ, а один мегабайт вмещала в себя 90-минутная аудиокассета с записанными на неё пару десятков игр.

CD-привод был двухскоростным и позволял проигрывать CD-аудио, просматривать Photo-CD и даже Video-CD (при наличии специальной карты-декодера). Как позже оказалось, за CD, а затем DVD и Blu-ray дисками – будущее. У приставки не было региональной блокировки, что вероятно положительно сказалось на доступности пиратских копий. Звук был 16-битным, с поддержкой Dolby Surround. Картинка имела разрешение 640x480. Но формировалось оно из разрешения 320x240 точек. Цвет был 24-битным. Количество цветов равнялось 32768 (палитра 16,7 миллиона). Джойстик напоминал «сеговский».

Кажется, в техническом плане у 3DO всё было в порядке и жизнь удалась. Но приставка не выдерживала конкуренции с мегапопулярными Sega Mega Drive и Super Nintendo. А с распространением первой PlayStation от Sony все эти приставки, включая Сегу и SNES, канули в Лету.

Поскольку у меня самого 3DO не было, то, как вы понимаете, наигранных часов на этой приставке у меня не много. Играл в гостях, не очень часто и понемногу. Ведь гость тем и хорош, что он потом уходит. Среди игр, которые всплывают в памяти, первой оказалась «леталка-стрелялка» Star Fighter.



Следующая – Phoenix 3.



На 3DO были и другие игры, в которые я с другом играл, но уже успел подзабыть. Всё-таки, столько лет гейминга и с таким количеством игр даёт о себе знать. Так вполне можно спутать, какие игры и на чём именно я проходил. Но это не страшно, так у каждого геймера свой ТОП-лист хитов!

В общем, я смею утверждать, что теперь цикл ностальгических ретро-статей о зарождении гейминга в России и на постсоветском пространстве на сайте Overclockers.ru можно считать всеобъемлющим и завершенным. Мы с теплотой вспомнили самые массовые и популярные приставки тех времен, такие как Dendy и Sega Mega Drive. Не забыли мы и про легендарный компьютер ZX Spectrum. Вспомнили про не столь массовые у нас приставки Super Nintendo и 3DO. Уже теперь — они неразрывная часть нашего детства.



